Un étonnant matériau capable de refroidir tout ce qu'il touche

23-02-2017 | 15h51

Un matériau synthétique dotée d'une propriété extraordinaire qu'on ne retrouve nulle part dans la nature. C'est ce que viennent de concevoir des scientifiques de l'Université du Colorado. Mesurant à peine 50 micromètres d'épaisseur, ce matériau est à peine plus épais qu'une feuille d'aluminium. Pourtant, il est capable de refroidir tout ce qu'il touche, sans nécessiter ni énergie, ni eau.

Le secret de l'invention décrite dans la revue Science réside sans sa composition. Il s'agit d'un polymère contenant des microsphères de verre et recouvert d'une fine couche d'argent. Cette structure très particulière lui permet de tirer parti d'un processus appelé «refroidissement radiatif passif». En clair, c'est ce qui permet à un objet de perdre naturellement de sa chaleur sous forme de radiations infrarouge, sans consommer d'énergie.

Refroidir une structure exposée au soleil

Si refroidir un objet ou une structure non exposée au soleil est une tâche relativement aisée, ceci devient rapidement compliquer lorsque les rayons solaires interviennent. «Même une petite quantité d'énergie solaire directement absorbée est suffisante pour annuler la radiation passive», indique un communiqué de l'Université du Colorado.

Le défi pour les chercheurs était donc double: concevoir un matériau capable de réfléchir les rayons solaires vers l'atmosphère tout en offrant un moyen aux radiations infrarouge de s'échapper. C'est ainsi qu'ils sont parvenus à ce mélange de verre et d'argent qui se présente au final sous la forme d'un simple film.

D'après ses inventeurs, le film pourrait être produit en grandes quantités, pour un coût restreint et pourrait être utilisé sur une grande variété de structures. Par exemple, sur le toit d'une maison. «À peine 10 à 20 mètres carrés de ce matériau placé sur le toit suffirait à bien refroidir une maison en été», a affirmé Gang Tan, co-auteur de l'étude de l'Université du Wyoming.

De vastes champs d'application

«L'avantage clé de cette technologie est qu'elle fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans électricité et sans eau», a souligné Ronggui Yang, membre de l'équipe. «Nous sommes enthousiasmés par l'opportunité d'explorer les utilisations potentielles dans l'industrie énergétique, l'aérospatial, l'agriculture et plus».

Outre des maisons ou des bâtiments, les scientifiques pensent en effet que ce matériau pourrait être utilisé pour refroidir des centrales thermo-électriques qui nécessitent aujourd'hui une grande quantité d'eau et d'électricité pour maintenir des températures adéquates. Il pourrait aussi aider à améliorer l'efficacité et la durée de vie des panneaux solaires.

«En appliquant ce matériau à la surface d'un panneau solaire, nous pouvons refroidir le panneau et récupérer 1 à 2 % de l'efficacité solaire. Cela fait une grosse différence à l'échelle», a ajouté Xiaobo Yin, autre inventeur du concept. Face à ces perspectives, les scientifiques ont déposé un brevet pour leur invention.

Ils prévoient également la construction d'une «ferme de refroidissement» de 200 mètres carrés à Boulder dans le Colorado en 2017. Un prototype qui va permettre de tester leur matériau à grande échelle.