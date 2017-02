Un manchot géant au pays des dinosaures

23-02-2017 | 12h13

La découverte d'un fossile de manchot géant, vieux de 61 millions d'années, ouvre la voie à une image étonnante: les tous premiers représentants de ces oiseaux marins à la démarche chaloupée auraient côtoyé les dinosaures.

Le fossile découvert sur l'Ile du Sud de Nouvelle-Zélande par un collectionneur amateur représente «l'un des plus anciens fossiles de manchot au monde», selon l'étude parue jeudi dans la revue scientifique The Science of Nature.

Selon les conclusions d'une équipe de chercheurs allemand et néo-zélandais, l'animal aurait foulé la glace il y a 61 millions d'années, au Paléocène.

Mais ce n'est finalement pas son grand âge qui interpelle les scientifiques, c'est plutôt son squelette. Très grand, il diffère énormément des autres fossiles de manchots datant approximativement de la même époque.

Car un autre manchot appelé «Waimanu manneringi» avait également été découvert le long de la même rivière Waipara dans la région de Canterbury. On avait déjà estimé qu'il devait avoir environ 61 millions d'années.

Mais «les deux manchots, provenant exactement de la même localité, sont morphologiquement très différents», explique à l'AFP Gerald Mayr du Forschungsinstitut Senckenberg, le musée d'histoire naturelle de Francfort en Allemagne, coauteur de l'étude.

Haut de 1,50 mètre, le nouveau venu, baptisé le «manchot géant waipara», mesure près de 30 cm de plus que le manchot empereur, le plus grand et le plus lourd représentant actuel de cette famille d'oiseaux marins.

«Les os des pattes que nous avons étudiés montrent que ce manchot était significativement plus grand que son congénère précédemment découvert», explique Gerald Mayr.

Or si une espèce est très diversifiée au Paléocène, cela implique qu'un ancêtre commun aux différents descendants les a précédés, «cinq à dix millions d'années plus tôt», précise l'ornithologue.

Et cinq à dix millions d'années avant le Paléocène c'était... l'ère des dinosaures! Les monstres préhistoriques ont peuplé la planète jusqu'à il y a 65 millions d'années et leur extinction totale.

«Cette diversité indique que les premiers représentants des manchots existaient déjà à l'âge des dinosaures, il y plus de 65 millions d'années», conclut Gerald Mayr.

En outre, selon l'équipe de chercheurs, les grands pieds du «manchot géant waipara» indiquent qu'il avait certainement déjà acquis la station verticale et sa démarche dandinante si caractéristique.