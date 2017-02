Ovnis: de plus en plus de cas rapportés

23-02-2017 | 11h53

Un nombre record d'ovnis auraient été aperçus au cours des dernières années. C'est du moins ce que suggère un statisticien sur son blogue.

Sam Monfort partage des graphiques amusants sur son site web nommé «Visualize This».

Dans le passé, il a démontré comment le métier de kidnappeur n'en valait pas vraiment la peine. Il a aussi illustré comment les jeunes joueurs de baseball professionnel avaient plus de chance d'avoir des casquettes à palette droites que courbées.

Pour son plus récent projet, il s'est intéressé aux témoignages de gens qui disent avoir vu des ovnis.

S'appuyant sur la base de données du National UFO Reporting Center (NUFORC), il soutient que les observations d'ovnis n'ont jamais été aussi fréquentes.

Il note qu'un plus grand nombre d'ovnis a été aperçu aux États-Unis, plus en fait que n'importe où ailleurs dans le monde. Pour chaque tranche de 10 millions d'Américains, 2500 observations d'ovnis sont répertoriées. Au Canada, c'est un peu plus de 1000 témoignages pour 10 millions d'habitants. Tous les autres pays se situent sous la barre des 500 par 10 millions de personnes. Rappelons que le NUFORC est un organisme américain. Il est donc probable que les chiffres compilés aient un biais local.

Autre élément surprenant, il remarque que le type d'ovnis aperçu a changé au fil des années. Par exemple, aujourd'hui, les lumières mystérieuses sont plus populaires que les soucoupes volantes.

Or, ces étranges lueurs dans le ciel pourraient être que des feux d'artifice. Cette théorie semble validée par le fait que le 4 juillet, date de la fête nationale américaine, est de loin la journée où l'on recense le plus grand nombre de témoignages d'ovnis aux États-Unis.