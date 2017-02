Hatzegopteryx, ce ptérosaure qui régnait sur la Transylvanie

21-02-2017 | 14h12

Ce super-prédateur terrorisait sans doute toutes les autres créatures qui vivaient avec lui dans l'actuelle Transylvanie il y a plus de 65 millions d'années. Son nom: Hatzegopteryx. Ce reptile volant qui affichait plus de 10 mètres d'envergure a été décrit pour la première fois en 2002. Mais les chercheurs n'avaient semble-t-il pas bien évalué son potentiel.

C'est du moins ce que suggère une nouvelle étude publiée dans la revue PeerJ. Dirigée par le Dr Mark Witton de l’Université de Portsmouth et le Dr Darren Naish de l’Université de Southampton au Royaume-Uni, elle révèle que ce ptérosaure géant était un prédateur bien plus redoutable qu'on ne pensait au départ, se plaçant au sommet de la chaîne alimentaire à l’époque du Crétacé supérieur.

Anatomiquement différent

L'Hatzegopteryx fait partie de la famille des Azhardarchidés, des ptérosaures souvent de grande taille qui se différenciaient notamment par de longues mâchoires et une grande tête. Pour en savoir plus, les scientifiques ont étudié plusieurs fossiles de la créature et ont comparé leurs observations avec des fossiles d'autres membres de la même famille.

Ceci leur a permis de constater que l'Hatzegopteryx montrait de nettes différences anatomiques avec les autres Azhardarchidés dont le célèbre Quetzalcoatlus. Alors que ces derniers arboraient souvent un cou d'au moins 2,5 mètres de long, celui du ptérosaure étudié était bien plus court, mesurant à peine 1,5 mètre de long.

En revanche, le cou de l'Hatzegopteryx semblait bien plus fort et affichait d'importantes masses musculaires. D'après les scientifiques, ces vertèbres mesuraient 24 centimètres de long comme de large pour presque 6 millimètres d'épaisseur. Ajouté à cela, les fossiles comprenant des morceaux de mâchoire indiquent que le crâne mesurait un demi-mètre de large et était fait d’os solides.

«Les proportions et le renforcement structurel de tous ces éléments sont différents de ceux de toutes les autres espèces d'Azhardarchidés», a commenté le Dr Witton. «Cela faisait d'Hatzegopteryx un prédateur puissant et dominant». Des capacités qui lui valent d'ailleurs désormais le surnom de «T-rex ailé».

Il chassait des dinosaures nains

«La puissance de ses muscles et son squelette large et renforcé ont fait de lui un formidable prédateur des autres animaux. Il peut même avoir été capable d’attaquer des animaux trop grands ou vigoureux pour d’autres reptiles volants», a expliqué le spécialiste dans un communiqué. Pour autant, l'Hatzegopteryx ne chassait pas le grand Tyrannosaurus rex.

Selon les scientifiques, il vivait sur une êle particulière bordée par le paléo-océan Téthys dans ce qui est aujourd'hui la Transylvanie en Roumanie. Un endroit qui était probablement habité par de nombreux dinosaures nains ou appartenant à des lignées éteintes dans le reste du monde. «L’ancienne Transylvanie était un endroit étrange pour un certain nombre de raisons», a précisé le Dr Witton.

Les scientifiques n'y ont en effet pas encore trouvé de traces de carnivores géants pouvant rivaliser avec Hatzegopteryx. «Peut-être sans grands prédateurs pour les contester, cette êle a donné l'occasion aux ptérosaures géants, des animaux déjà formidables, de devenir les prédateurs dominants», a poursuivi le spécialiste qui compte poursuivre les études sur ces créatures.

Les détails sur l'écologie et le mode de vie de Hatzegopteryx demeurent encore inconnus. «à certains égards, nos résultats inattendus mettent en évidence le peu que nous connaissons réellement. […] Les futures recherches et découvertes ont certainement encore beaucoup de surprises pour nous», a ainsi conclu le Dr Witton.