Des lingots provenant de l'Atlantide repêchés en Italie?

20-02-2017 | 13h22

Plus de 2000 ans après, le mythe de l'Atlantide continue d'intriguer à travers le monde. Et il suffit d'une simple découverte pour remettre la légende sur le devant de la scène. C'est ce que vient de révéler le quotidien italien Corriere del Mezzogiorno. Début février, des plongeurs de la police financière de Palerme ont en effet réalisé une remarquable trouvaille archéologique au large de la Sicile.

À quelque 300 mètres des côtes, au large de la ville de Gela, ils ont remonté des profondeurs 47 lingots faits d'un matériau très particulier: de l'orichalque. Décrit dans de nombreux textes antiques, ce métal rare proviendrait, selon le philosophe grec Platon, de l’île légendaire d’Atlantide. D'où l'intérêt suscité par la découverte.

Du VII au VIe siècle avant notre ère

D'après les descriptions données à la presse italienne et reprises par Sciences & avenir, les lingots mesurent entre 17 et 32 centimètres de long pour un poids de 254 à 1340 grammes. Ils seraient datés d'entre le VII et le VIe siècle avant notre ère. Mais ils n'étaient pas seuls. Les plongeurs ont déniché au même endroit deux casques corinthiens ainsi qu'une amphore (un récipient à liquide).

Si elle parait exceptionnelle, la trouvaille n'est pas unique. Elle a été réalisée dans le même secteur où des archéologues italiens avaient déjà remonté 37 lingots fin 2014. Comme ces derniers, les lingots récemment découverts pourraient ainsi provenir de l'épave d'un navire marchand à destination de la ville de Gela et échoué au large de la Sicile il y a plus de 2500 ans.

Les spécialistes pensent que la Méditerranée abritait durant l'Antiquité de nombreuses routes commerciales et notamment des routes d'approvisionnement en métaux. Ce qui expliquerait la présence de ces lingots d'orichalque.

Un alliage de laiton et de zinc

Sous la Rome antique, le mot désignait en effet un alliage ressemblant au laiton et composé de cuivre et de zinc. Il était utilisé pour concevoir des ornements mais aussi pour frapper les sesterces à partir du Ier siècle avant notre ère. Il était alors reconnaissable à sa couleur jaune très proche de celle de l'or.

L'analyse des lingots découverts en 2014 avait révélé une composition d'environ 80 % de cuivre et 20 % de zinc. C'est ce qui avait poussé les archéologues à désigner l'orichalque. La composition des lingots récemment identifiés n'a pas été communiquée mais la trouvaille relance le débat sur l'origine et la composition de ce métal.

L'orichalque est en effet mentionné dans de nombreux textes antiques grecs comme romains. Néanmoins, les spécialistes pensent que ce mot a en réalité été appliqué pour désigner différents métaux et alliages, laissant planer le doute sur sa composition réelle. Et l'Atlantide dans tout ça?

Encore du métal mais toujours pas d'Atlantide

Dans son dialogue du Critias, Platon décrit l'orichalque comme un métal utilisé couramment par les Atlantes, habitants de la mythique Atlantide. Un métal considéré «comme le plus précieux après l'or».

Pour autant, la découverte des lingots ne confirme en rien l'existence de l'île engloutie, comme l'avaient déjà souligné les archéologues italiens en 2015 après la découverte des premiers lingots. D'autant plus que l'orichalque est décrit comme un métal pur par le philosophe grec alors que le matériau identifié sur les lingots est clairement un alliage.

Le mythe de l'Atlantide ne va donc pas révéler ses secrets de sitôt. En revanche, la découverte des lingots pourrait permettre aux archéologues d'en apprendre davantage sur l'histoire de la Sicile et l'économie de la région durant l'Antiquité.