Un astronaute filme un mystérieux phénomène depuis l'ISS

15-02-2017 | 16h25

Vus depuis l'espace, les orages sont des phénomènes particulièrement impressionnants à observer. Plusieurs astronautes n'ont d'ailleurs pas résisté à en filmer lors de leur séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Mais il existe des phénomènes plus rares et encore plus spectaculaires à observer: les jets bleus.

Ces manifestations prennent la forme de flashs lumineux bleutés et se produisent au-dessus des orages. Si quelques rapports de pilotes ont fait état par le passé de l'apparition de ces décharges électriques, leur existence inexpliquée a fait l’objet de débats pendant de nombreuses années du fait de leur nature insaisissable et de la difficulté de les étudier.

Toutefois, les jets bleus, aussi appelés sylphes, farfadets ou elfes, commencent aujourd'hui à révéler leurs secrets grâce au spationaute européen Andreas Mogensen. En septembre 2015, ce dernier a décollé pour un voyage de dix jours à bord de l'ISS. Une mission courte qui lui a permis de capturer des images inédites des jets bleus.

L'expérience Thor

Ces observations ont été réalisées dans le cadre de l'expérience Thor proposée par l’Institut Spatial National du Danemark. Objectif: étudier les orages. Pour cela, les scientifiques avaient communiqué à Mogensen une liste d’endroits où des orages étaient prévus durant les dix jours de mission.

Le spationaute a ensuite pris des photos de ces manifestations avec l’appareil le plus sensible de la Station. Il avait pour consigne de viser les tourelles orageuses, ces colonnes nuageuses qui s’étirent jusqu’à la haute atmosphère, explique l'Agence spatiale européenne (ESA) dans un communiqué. C'est ce qui a permis de capturer de façon inédite les «phénomènes lumineux transitoires».

L'une des séquences est particulièrement spectaculaire. Elle a été capturée au-dessus du Golfe du Bengale alors que Mogensen se déplaçait à 28 000 kilomètres par heure. D'une durée de 160 secondes, elle montre pas moins de 245 flashs de jets bleus, soit environ 90 par minute, émanant du haut d’une tourelle nuageuse.

Jusqu'à 120 flashs par minute

L'analyse de ces images a fait l'objet d'une étude récemment publiée dans la revue Geophysical Research Letters. D'après les auteurs, les jets bleus ont été observés à différentes altitudes dans la stratosphère. «Les observations montrent une multitude de décharges bleues d'un kilomètre de large dans la couche supérieure du nuage à environ 18 kilomètres d'altitude et une décharge bleue pulsante qui s'est propagée jusqu'à 40 km d'altitude», écrivent-ils.

Ce jet particulier «semblait danser au sommet de la tourelle nuageuse à un rythme étonnamment élevé d'environ 120 [flashs] par minute», ajoutent-ils. On pense que ces décharges voyagent à plus de 100 kilomètres par seconde. La plus longue durée observée se trouve ainsi entre 83 et 125 millisecondes, ce qui permet de comprendre pourquoi les jets ont par le passé parfois été pris pour des hallucinations.

Si ces observations permettent d'en savoir plus, l'origine de ces décharges lumineuses reste encore un mystère. La meilleure explication suggère un déséquilibre de charge électrique quiapparaitrait entre l'éclair frappant le sol et le nuage. Un déséquilibre qui créerait des décharges se propageant jusqu'au sommet du nuage. La couleur bleu elle, serait due à une ionisation des molécules d'azote.

Un nouvel instrument pour étudier les orages

«Ce n’est pas tous les jours que l’on filme un nouveau phénomène météorologique, je suis donc très satisfait du résultat, mais encore plus satisfait à l’idée que les scientifiques auront bientôt l’opportunité d’étudier ces curieux orages plus en détail», a commenté Andreas Mogensen dans le communiqué de l'ESA.

Face à ces résultats prometteurs, les scientifiques n'entendent en effet pas en rester là . Cette expérience a confirmé la position bénéfique de l'ISS pour observer ces phénomènes. Ainsi, un nouvel instrument à installer à l’extérieur du laboratoire spatial européen Columbus est actuellement en cours de préparation.

Nommé ASIM pour Atmosphere-Space Interactions Monitor, il devrait être lancé d'ici la fin de l'année. «Une fois en place, il observera de manière continue les orages pour collecter plus d’informations sur les phénomènes lumineux transitoires», a conclu l'ESA.