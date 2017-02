Il prend une sublime photo de la Lune, Vénus, Mars et l'ISS

10-02-2017 | 13h15

En moins d'une semaine, la photo a fait le tour du monde et il suffit d'y jeter un oeil pour comprendre pourquoi. Sur un ciel encore baigné par le coucher du Soleil, se détache une trainée lumineuse bleutée. Quelques centimètres plus bas, deux cercles très lumineux semblent comme suspendus dans les airs tandis qu'un petit point situé légèrement au-dessus brille discrètement.

Le cliché semble avoir été pris sur une autre planète et pourtant, c'est bel et bien sur Terre qu'il a été capturé. Plus précisément, en France au milieu de la campagne de la Sarthe le 31 janvier dernier à 19 h 59 précise. Son auteur: le photographe Maxime Oudoux.

Un cliché sans trucage

Malgré un «ciel relativement brumeux et après une course-poursuite pour tenter d'esquiver les nuages», cet habitant du Mans a réussi à combiner en une seule image deux incroyables phénomènes: le passage de la Station spatiale internationale (ISS) et la triple conjonction de la Lune, de Vénus et de Mars.

La longue trainée représente l'ISS en mouvement, le petit point lumineux à sa base, la planète Mars. Le gros cercle représente lui, la Lune tandis que le second situé un peu plus haut à droite, est Vénus. Une combinaison tellement surprenante et magnifique qu'elle n'a pas manqué de susciter les doutes de certains. Mais le photographe Maxime Oudoux l'a assuré: il n'y a aucun trucage.

Les deux disques sont nettement visibles car «il y avait des nuages et un voile sur l'image. J'ai utilisé une pose assez longue. Résultat, la Lune et Vénus sont surexposées», a-t-il expliqué. Quant au trait de lumière de l'ISS, «j’ai seulement superposé trois photos successives, prises chacune avec un temps de pose de quinze secondes», a-t-il ajouté pour Ouest-France.

Saluée comme photo du jour par la NASA

Maxime Oudoux a soumis son cliché au site Astronomy Picture of the Day (APOD) de la NASA. Quelques jours plus tard, le 4 février, elle était reconnue Photo du jour par l'agence spatiale américaine! C'est «un très grand honneur de voir l'image sur ce site», a commenté sur Facebook, le photographe comblé.

«Ce serait vraiment extraordinaire que Thomas Pesquet voie ma photo», a précisé Maxime Oudoux repris par le Figaro. Eh oui, cette photo montrant le passage de l'ISS est d'autant plus remarquable que le Français Thomas Pesquet se trouve actuellement à bord de la Station où il est arrivé en novembre dernier.

Un juste retour des choses en quelque sorte alors que le spationaute poste chaque jour sur les réseaux sociaux de spectaculaires photos de la Terre vue depuis l'espace! Espérons ainsi que le souhait du jeune homme de 26 ans passionné d'astrophotographie se réalise.

Pour découvrir le travail de Maxime Oudoux, rendez-vous sur sur son site.