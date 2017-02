Dans le ciel cette fin de semaine: une éclipse et une comète

09-02-2017 | 16h16

Les amoureux du ciel sont gâtés en ce début d'année 2017. Alors que Vénus se fait de plus en plus brillante dans la voûte céleste, c'est un autre spectacle remarquable qui va se produire le 10 février prochain. Un spectacle qui va coupler trois phénomènes astronomiques!

Vendredi, ce sera en effet la pleine Lune de février. D'après les calculs des astronomes, la pleine Lune atteindra son maximum à 19 h 32.

Néanmoins, cette année, la pleine lune ne sera pas comme les autres puisqu'elle se combinera à un autre phénomène, une éclipse lunaire pénombrale.

Une éclipse lunaire particulière

L'éclipse pénombrale est l'un des trois types d'éclipses lunaires. Ce phénomène se produit lorsque la Lune traverse la pénombre de la Terre, autrement dit la zone d'ombre claire où les rayons solaires ne sont que partiellement bloqués par notre planète. Toutefois, il s'agit d'une éclipse assez subtile.

Contrairement à une éclipse totale, cette configuration ne provoque pas un obscurcissement notable de la face lunaire. Mais par temps clair, il est parfois possible d'observer un léger assombrissement d'une partie de la Lune. La dernière éclipse lunaire pénombrale s'est produite le 16 septembre dernier.

Cette fois-ci, l'éclipse sera visible de la majorité de la planète, depuis l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et la plupart de l'Asie. En revanche, elle ne sera pas visible en Australie par exemple. D'après les calculs des astronomes, le phénomène durera environ quatre heures. Il démarrera à 17 h 34 et atteindra son maximum à 19 h 43.

Comme l'explique le site Eclipse Wise, il s'agira d'une éclipse plutôt intense: à son maximum, elle enveloppera 98,8% du disque lunaire. L'éclipse s'achèvera à 21 h 53. Néanmoins, la même nuit, un troisième phénomène pourra également être observé.

Le passage de la comète 45P

Dans la nuit du 10 au 11 février, un objet viendra en effet rendre visite à la Terre : la comète 45P/Honda–Mrkos–Pajdu¨à¡kovà¡. Découverte en décembre 1948 par l'astronome japonais Minoru Honda, celle-ci voyage à travers le système solaire sur une orbite elliptique de courte période. Tous les 5,25 ans, elle revient ainsi dans notre voisinage.

La comète, déjà visible depuis deux mois dans le ciel, réalisera sa plus grande approche de la Terre le 11 février à 03 h 20. Elle se trouvera alors à une distance sans danger de 0,08 unité astronomique de nous, soit à 12 millions de kilomètres. «Elle sera visible dans le ciel matinal dans la constellation Hercule», précise la NASA dans un communiqué.

La comète dont le noyau est estimé à entre 0,5 et 1,6 kilomètre de diamètre, «passera ensuite à travers les constellations de la Couronne boréale, du Bouvier, des Chiens de chasse et de la Grande Ourse», poursuit l'agence spatiale américaine.

Comment observer l'éclipse lunaire et la comète ?

Pour observer l'éclipse lunaire, aucun matériel particulier n'est nécessaire. Elle pourra être aperçue à l’oeil nu si les conditions sont bonnes. L'obscurcissement s'annonçant plutôt subtile, l'utilisation de jumelles ou d'un télescope permettra toutefois de mieux apprécier le phénomène.

La comète elle, ne sera malheureusement pas visible à l’oeil nu. D'après les astronomes, sa magnitude apparente devrait atteindre lors de son approche +7, ce qui est au-dessus de la limite de visibilité à l’oeil nu. En revanche, des jumelles voire un télescope pourraient permettre d'apercevoir l'objet relativement diffus et sa lueur verdoyante.

Pour les deux phénomènes, il est conseillé de choisir un lieu d'observation éloigné de la ville et de ses lumières, pour éviter toute pollution lumineuse. Il est également indispensable que le ciel soit dégagé et donc que les conditions météorologiques soient bonnes. Si ce n'est pas le cas, il sera toujours possible de suivre l'évènement en direct sur internet avec des sites comme SLOOH.

Une fois le 10 février passé, il faudra attendre le 7 août 2017 pour qu'une éclipse lunaire se reproduise à nouveau mais celle-ci ne sera que partielle. La prochaine éclipse lunaire totale aura lieu le 31 janvier 2018. La comète 45P elle, ne reviendra pas nous rendre visite avant 2022.