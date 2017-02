Un phénomène inhabituel observé dans une galaxie éloignée

07-02-2017 | 13h29

Des chercheurs ont observé un phénomène inhabituel dans une galaxie éloignée: un trou noir qui prend dix ans à consommer une étoile.

«Une douzaine de ruptures d'étoiles par les forces de marée de trous noirs ont été observées depuis les années 90, mais aucune n'a brillé aussi longtemps», a expliqué Dacheng Lin du Space Science Center de l'université du New Hampshire.

En raison de leur très importante force gravitationnelle, les trous noirs peuvent attirer vers eux et «avaler» des objets célestes qui s'approchent trop près. L'ingestion de la matière d'une étoile par un trou noir provoque un éclat de rayons X qui peut être mesuré par des télescopes.

D'ordinaire, cette brillance s'éteint en moins d'un an. Deux éléments pourraient expliquer la durée anormale du phénomène relevé par Dacheng Lin et son équipe. D'un côté, il est possible que l'astre consommé ait été particulièrement imposant. De l'autre, le trou noir a peut-être absorbé l'étoile au complet, laissant peu ou pas de «miettes» dans l'espace.

Pour observer cet incident survenu dans une galaxie située à 1,8 milliard d'années-lumière de la Terre, les chercheurs ont eu recours aux données de trois télescopes en orbite: le Swift et le Chandra de la NASA ainsi que le XMM-Newton de l'Agence spatiale européenne.