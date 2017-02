Une tombe vieille de 3000 ans découverte en Égypte

06-02-2017 | 14h01

Une tombe peut en cacher une autre. C'est ce qu'ont découvert des archéologues japonais menant des fouilles à Louxor en Égypte. Anciennement nommée Thèbes, la ville est célèbre pour les nombreux temples et nécropoles antiques qu'elle abrite. C'est ainsi sur l'un de ces sites que Jiro Kondo et son équipe de l'Université de Waseda ont mis au jour une sépulture inconnue.

Alors qu'ils nettoyaient les débris de la tombe d'Userhat, un officiel au service du pharaon Amenhotep III, les archéologues ont découvert un trou au niveau de l'avant-cour. En l'explorant, ils ont constaté que la cavité menait vers une chambre funéraire séparée et totalement inconnue.

D'après Jiro Kondo et son équipe, la tombe en forme de T aurait plus de 3000 ans et remonterait à la période ramesside entre 1292 et 1069 avant notre ère. Quant à l'identité de son propriétaire, celle-ci a rapidement pu être déterminée grâce aux hiéroglyphes présents sur les murs de la sépulture. Nommé Khonsu, le défunt détenait «le titre de scribe royal».

Une tombe richement décorée

Outre des hiéroglyphes, la tombe est richement décorée de scènes représentant le défunt et des dieux. «Sur la partie Sud du mur Est du hall transversal, Khonsu et sa femme sont montrés adorant les dieux Osiris et Isis. Derrière Khonsu et sa femme se trouve une représentation de deux divinités à tête de bélier, probablement, Khnoum ou Khnoum-Rê», expliquent les archéologues dans un communiqué.

La frise observée au niveau du plafond est selon Jiro Kondo, d'un style typique de la période ramesside. Mais une autre scène a attiré l'attention des spécialistes. «Sur le mur Nord de l'entrée, se trouve une scène gravée montrant le bateau solaire du dieu Rê-Atoum adulé par quatre babouins en pose d'adoration», expliquent-ils. Bien qu'ils ne soient pas natifs de la région, les babouins étaient des animaux très appréciés durant l’Égypte antique.

Selon les historiens, ils étaient même régulièrement associés à Rê-Atoum, le dieu créateur et parfois décrits comme la muse spirituelle des scribes. Ce qui expliquerait probablement la présence de l'animal sur les murs de la tombe de Khonsu qualifié de «véritable scribe renommé».

Des fouilles à poursuivre

Selon les images dévoilées par l'équipe, les peintures sont dans un état variable. Certaines sont encore clairement visibles alors que d'autres ont été effacées par le temps. De façon générale, celles du plafond paraissent mieux conservées que celles des murs. Une étude plus approfondie pourrait permettre d'en apprendre plus sur le défunt mais les fouilles sont loin d'être terminées.

Les archéologues pensent que toute une partie de la tombe reste à mettre au jour. «L'entrée de la chambre intérieure est actuellement obstruée par des colonnes de blocs rocheux», précisent les chercheurs dans le communiqué. Ils s'attendent ainsi à découvrir davantage de murs peints à l'intérieur de cette pièce inexplorée.