La sonde Cassini dévoile d'incroyables images de Saturne

03-02-2017 | 09h24

Près de vingt ans après son lancement, Cassini n'a visiblement pas fini de nous émerveiller. En novembre dernier, la sonde a démarré une nouvelle phase de sa mission. Objectif: plonger dans le système d'anneaux de la planète Saturne. Au total, le dispositif doit réaliser vingt orbites à proximité de la frontière externe du système et il en a déjà complété la moitié.

La NASA vient ainsi de dévoiler les premières images capturées par Cassini lors de ces survols et elles sont déjà remarquables. Affichant un niveau de détails impressionnant, elles fournissent les vues les plus rapprochées jamais obtenues des anneaux de Saturne. Ceux-ci sont composés de débris de glace et de poussière de taille très variable.

Une nouvelle fenêtre sur les anneaux de Saturne

Bien qu'ils semblent bien peignés et parallèles, les anneaux sont animés d'une agitation permanente que l'on peut deviner sur les clichés. Atteignant une résolution de 550 mètres, ceux-ci montrent en effet des irrégularités prenant la forme de traits et de petits points nombreux et plus clairs traversant en tout sens les structures lisses des anneaux.

«Ces vues rapprochées représentent l'ouverture d'une toute nouvelle fenêtre sur les anneaux de Saturne», a commenté Matthew Tiscareno, scientifique du SETI Institute qui participe à la mission Cassini. «Au cours des prochains mois, nous espérons des données encore plus étonnantes alors que nous entrainons nos caméras sur d'autres parties des anneaux situées plus proches de la planète».

Lors de son arrivée en orbite en 2004, Cassini s'était approchée encore plus près des anneaux mais les images prises à l'époque étaient de bien moins bonne qualité. «Étant la personne qui a planifié ces images initiales - qui sont restées nos vues les plus détaillées des anneaux pendant 13 ans - je suis déconcertée par l'amélioration nette des détails de cette nouvelle collection», a confié Carolyn Porco du Space Science Institute de Boulder, Colorado.

Fin de mission prévue pour septembre

Cassini a jusqu'au mois d'avril pour compléter ces vingt orbites au niveau de l'extrémité externe du système des anneaux. Elle en réalisera ensuite une vingtaine d'autres en passant cette fois-ci entre les anneaux et la planète Saturne. Enfin, ce sera l'heure du grand plongeon pour la sonde.

Le 15 septembre 2017, il est en effet prévu qu'elle plonge dans l'atmosphère de la géante gazeuse où elle se désintègrera, clôturant ainsi vingt ans de mission.