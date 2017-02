Un «continent perdu» se cacherait dans l'océan Indien

02-02-2017 | 16h16

La Terre a beau être étudiée sous toutes les coutures par les scientifiques, elle a encore de nombreux secrets à révéler et certains ont de quoi étonner.

Dans la revue Nature Communications, une équipe internationale vient de révéler la découverte d'un «continent perdu». Vieux de milliards d'années, il se cacherait dans l'océan Indien sous l'île Maurice.

Pour en arriver à une telle conclusion, les scientifiques ont étudié les roches libérées par les éruptions volcaniques passées de la région et plus précisément les zircons présents à l'intérieur. Ces minéraux ont la particularité de contenir des traces d'uranium, de thorium et de plomb mais aussi de survivre très bien aux processus géologiques.

Pour les scientifiques, ils constituent des éléments précieux pleins d'informations car ils peuvent être datés avec une extrême précision. C'est ainsi en datant les zircons découverts au niveau de l'île Maurice que l'équipe du professeur Lewis Ashwal, principal auteur de l'étude, a découvert que quelque chose ne collait pas.

Des zircons trop vieux

«La Terre est composée de deux parties: les continents, qui sont vieux et les océans, qui sont "jeunes". Sur les continents, vous trouvez des roches qui ont jusqu'à quatre milliards d'années mais vous ne trouvez rien de semblable dans les océans, parce que c'est là que se forment les nouvelles roches», a expliqué le professeur Ashwal de l'Université de Witwatersrand en Afrique du Sud.

Les scientifiques pensent que l'île Maurice s'est formée il y a environ 9 millions d'années à partir de l'activité volcanique de la région. Aucune roche ne devrait alors être plus vieille que cela. Sauf «qu'en étudiant les roches de l'île, nous avons découvert des zircons remontant jusqu'à 3 milliards d'années», a révélé le géologue. Les minéraux n'appartiendraient donc pas à l'île Maurice.

«Le fait que nous ayons trouvé des zircons de cet âge prouve qu'il y a des matériaux crustaux bien plus vieux sous l'île Maurice qui ne pourraient provenir que d'un continent», a affirmé le professeur Ashwal. Un «continent perdu» d'une taille inconnue qui ne viendrait pas de n'importe où.

Issu de la séparation du Gondwana

Les scientifiques pensent que ce morceau de continent aurait été créé lors de la séparation du supercontinent connu sous le nom de Gondwana qui a donné naissance à l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique il y a plus de 200 millions d'années. Plus fascinant encore, ils pensent que d'autres fragments de tailles variées se cacheraient sous l'océan Indien.

«D'après de nouveaux résultats, cette rupture n'a pas impliqué une simple séparation de l'ancien supercontinent de Gondwana, mais plutôt un éclatement complexe en fragments de croûte continentale de tailles variées qui sont partis à la dérive dans le bassin de l'océan Indien en pleine évolution», a détaillé le professeur Ashwal dans un communiqué.

Cette étude n'est d'ailleurs pas la première à mettre en évidence l'existence de ce continent perdu. Elle confirme les résultats fournis par des travaux publiés en 2013 dans la revue Nature Geoscience. Ceux-ci avaient permis d'identifier destraces de très vieux zircons dans du sable de plage. Une découverte qui avait toutefois été remise en question, certains suggérant que le sable avait pu être transporté par le vent ou apporté par les pneus de véhicules.