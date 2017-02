Une gigantesque fissure apparait dans le désert de l'Arizona

01-02-2017 | 11h30

Depuis les airs, c'est comme si la terre s'était soudainement fendue en deux, créant un énorme fossé au milieu du désert. Cette fissure se trouve dans le comté de Pinal en Arizona, entre les villes de Casa Grande et de Tucson. D'après les géologues, elle mesure plus de trois kilomètres de long et atteint par endroit jusqu'à 9 mètres de profondeur pour trois mètres de large.

Pour avoir une meilleure idée de son ampleur, un drone de l'Arizona Geological Survey (AZGS) a été envoyé sur place et les images qu'il a filmées sont impressionnantes. La fissure est tellement grande que les personnes semblent minuscules à côté d'elle. Et d'après les géologues, elle pourrait encore gagner du terrain.

Une fissure repérée en 2014

La découverte de cette fissure ne date en réalité pas d'hier. Elle a été repérée pour la première fois en décembre 2014 grâce à des images Google Earth. «Quand je suis allé sur place pour cartographier la fissure, j'ai réalisé qu'elle était bien plus longue qu'elle n'apparaissait sur l'imagerie Google», a expliqué à LiveScience, Joseph Cook, géologue de l'AZGS.

Ce spécialiste a également découvert qu'elle était inégale. Si certaines zones sont très profondes et larges, d'autres sont pour le moment très étroites, mesurant à peine quelques centimètres. Mais «ces sections présentent parfois des vides souterrains, donc il est possible que du matériau s'effondre», a précisé Cook. «C'est comme ça que les portions ouvertes de la fissure se sont formées».

La portion nord semble être la plus ancienne. Les géologues pensent que la fissure est apparue entre mars 2013 et décembre 2014, et pourrait s'être agrandie durant l'automne à cause des pluies torrentielles de la mousson.

Un responsable bien identifié

Dans le désert de l'Arizona, l'apparition de fissure est fréquente. Avec ses collègues de l'AZGS, Joseph Cook a mené 26 études de terrain qui ont conduit à l'identification d'un total de 275 kilomètres de fractures terrestres. Plusieurs sont concentrées à proximité de la ville de Eloy où la première serait apparue en 1929.

Pour les chercheurs, le responsable du phénomène est tout désigné: l'extraction de l'eau souterraine, essentiellement utilisée pour l'agriculture. Lorsque l'eau est extraite, elle laisse un vide et la terre située au-dessus s'affaisse, conduisant à des fissures, a expliqué Cook. Un phénomène préoccupant qui présente un risque pour les habitants aux alentours.

La fracture de trois kilomètres se trouvent pour le moment au milieu de nulle part mais les chercheurs entendent ainsi la surveiller de très près. «Je suis sûr que la longueur de cette fissure va augmenter avec le temps. Nous ne voyons que la fissure de surface de ce qui s'est effondré, la fissure souterraine est bien plus longue», a conclu le géologue.