Des fossiles jurassiens découverts en Alberta

AUSTIN, Texas - Des fossiles de créatures de l'époque jurassienne, datant d'environ 183 millions d'années, exceptionnellement bien conservés, ont été découverts dans le sol d'un ranch de l'Alberta, peut-on lire sur le site internet de la revue scientifique Geology.

Selon des chercheurs américains qui ont examiné les pièces trouvées en 2013 sur le ranch Ya Ha Tinda, près du parc national Banff, sont les premiers dépôts sédimentaires marins comportant des fossiles d'organismes avec leurs parties molles particulièrement bien conservés à être répertoriés en Amérique du Nord. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que trois dépôts connus datant de cette époque, tous situés en Europe.

L'assemblage de Ya Ha Tinda comprend des vertébrés articulés (poissons, ichtyosaures), des crinoïdes, des crustacés, des brachiopodes, de nombreux mollusques (coléoïdes, des ammonites, des gastropodes et des bivalves), du bois et des microfossiles, ont indiqué les chercheurs répartis dans plusieurs universités américaines, dont celle du Texas, à Austin.

Comme les dépôts découverts en Alberta sont contemporains à deux des dépôts européens connus, les chercheurs estiment qu'il sera ainsi possible, pour la première fois, de comparer des exemples de faune marine de l'époque jurassienne précoce exceptionnellement bien préservés provenant de bassins océaniques majeurs différents.

«Des comparaisons entre ces dépôts [ceux d'Europe et ceux de Ya Ha Tinda] apportent un éclairage nouveau sur la diversité, l'écologie et la biogéographie des communautés marines (ou distribution de la vie marine) du Jurassique à une époque de changement biologique et environnemental prononcé (par exemple, anoxie [...], réchauffement et extinctions)», ont affirmé les chercheurs dans leur article dans Geology.

Ils ont ajouté que cette rare occasion permettra une compréhension beaucoup plus nuancée de la vie sur Terre à cette époque.

