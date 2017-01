Un (autre) astéroïde récemment découvert frôle la Terre

26-01-2017 | 14h30

Moins de quinze jours après que l'astéroïde 2017 AG13 s'est approché de la Terre, c'est un autre corps qui vient de rendre visite à notre planète. Son nom: 2017 BX. D'après les calculs des astronomes de la Nasa, l'astéroïde s'est approché le 25 janvier à une distance d'environ 266 000 kilomètres, soit deux-tiers de la distance Terre-Lune.

De même que 2017 AG13, cet astéroïde n'avait été découvert que quelques jours avant son passage, le 20 janvier par un télescope de l'observatoire Pan-STARRS. Mais il est moins imposant que le précédent. Les astronomes estiment son diamètre entre 4 et 15 mètres, soit entre la taille d'une voiture et d'un bus. Sa vitesse relative elle, a été évaluée à 26 700 kilomètres par heure.

Bien que détecté peu avant, 2017 BX est passé sans danger à proximité de la Terre. Au vu de sa petite taille et de sa vitesse lente, il ne poserait pas de risque majeur pour notre planète, selon les astronomes. D'ailleurs, si l'on en croit son orbite, il ne devrait pas revenir aussi près avant 2047, date à laquelle il s'approchera à une distance bien plus grande, soit deux millions de kilomètres.

Des astéroïdes plus difficiles à détecter

Comme le démontre le nouvel exemple de 2017 BX, il reste encore beaucoup d'astéroïdes à découvrir. On estime que des millions d'astéroïdes passent dans le voisinage de la Terre et seulement 15 000 d'entre eux ont pour le moment été détectés. Toutefois, la majorité des plus gros seraient déjà connus et ne poseraient pas de risque majeur pour notre planète, d'après la Nasa.

Le problème est que la détection des petits astéroïdes, très sombres est une tâche plus difficile. C'est pourquoi ils ne sont souvent repérés que quelques jours avant de s'approcher de la Terre. Les estimations suggèrent qu'en 2013, seuls 30 % des objets géocroiseurs de 160 mètres et plus étaient identifiés. Le chiffre passe à moins de 1 % pour les objets de moins de 30 mètres.

Or, l'accident de Tcheliabinsk causé par un astéroïde d'un diamètre d'environ 15 mètres, a démontré que de tels corps spatiaux n'étaient pas sans danger pour notre planète. C'est pourquoi certains spécialistes ont appelé à renforcer la détection et la surveillance des astéroïdes et des autres objets potentiellement dangereux.