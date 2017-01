Peut-on détourner un astéroïde? Une question qui coûte cher...

Pascale Mollard-Chenebenoit 25-01-2017 | 13h36

Pourra-t-on un jour dévier la trajectoire d'un astéroïde fonçant sur la Terre? Les États-Unis et l'Europe préparent une expérience dans l'espace profond pour vérifier que c'est possible. Mais l'argent manque côté européen.

Depuis plusieurs années, la Nasa et l'agence spatiale européenne (ESA) concoctent une passionnante mission conjointe baptisée AIDA pour vérifier s'il est possible de modifier la course d'un astéroïde.

L'agence spatiale américaine a prévu pour cela d'organiser une collision entre un projectile lancé depuis la Terre et la petite Lune d'un astéroïde, Didymos, qui se trouvera à 13 millions de kilomètres seulement de la Terre en 2022.

«Le but est de valider une technologie afin que si un jour un astéroïde menace d'entrer en collision avec la Terre, on soit sûr de pouvoir le heurter et changer sa trajectoire», déclare à l'AFP Ian Carnelli, chef du projet AIM (Asteroid Impact Mission) à l'ESA.

Dans la mission AIDA, constituée de deux volets complémentaires, les Américains comptent envoyer dans l'espace en 2020 un engin autoguidé de 600 kilos, baptisé DART (Double Asteroid Redirection Test).

Il doit percuter deux ans plus tard, à la vitesse de 6 km par seconde, le satellite naturel surnommé «Didymoon» qui mesure 160 mètres de diamètre.

Les Européens, eux, sont censés expédier fin 2020 la sonde AIM à la rencontre de l'astéroïde Didymos (qui fait près de 800 mètres de diamètre) et de Didymoon afin d'étudier en 2022 leurs caractéristiques avant l'impact.

La caméra d'AIM sera aux premières loges pour prendre des images de l'impact, qui devrait provoquer un panache de débris et la formation d'un cratère sur Didymoon.

La mission AIM a été présentée début décembre au Conseil ministériel de l'ESA à Lucerne (Suisse) mais elle a été recalée faute d'argent.

Ne pas abandonner

L'ESA demandait 250 millions d'euros pour AIM. La mission a reçu le soutien de plusieurs petits pays européens notamment du Luxembourg mais les grands pays spatiaux ont manqué à l'appel.

Le directeur général de l'ESA Jan Woerner a confié sa «déception», se disant «convaincu de la nécessité d'un tel projet».

«La mission n'a pas été annulée», a précisé M. Woerner la semaine dernière. «Je ne renonce pas, d'autant que plusieurs états membres m'ont demandé de ne pas abandonner.»

«Nous réfléchissons à plusieurs solutions dont une version plus légère d'AIM», en réduisant un peu son contenu scientifique, a-t-il expliqué.

«Le budget nécessaire pourrait alors être ramené à moins de 150 millions d'euros, lancement non compris», déclare à l'AFP Patrick Michel, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et responsable scientifique de AIM.

Dans sa version complète, AIM prévoit une caméra, un équipement radio, un petit atterrisseur, des mini-satellites CubeSats et des radars.

Le temps presse car les premiers contrats avec les industriels européens se terminent bientôt. «Nous avons encore deux mois environ pour progresser et trouver de l'argent», indique M. Carnelli.

«Si l'Europe ne fait pas AIM, elle va perdre toute l'expertise acquise avec la sonde Rosetta sur le plan de la navigation à proximité d'un petit corps céleste», s'alarme M. Michel.

Pour autant la mission américaine DART ne sera pas compromise si l'ESA jette l'éponge car la collision pourra être observée depuis la Terre. Son budget est d'environ 150 millions de dollars.

À ce jour, plus de 1700 astéroïdes sont considérés comme potentiellement dangereux car leur trajectoire coupe celle de la Terre à une distance inférieure à 10 millions de kilomètres. «Il faut les surveiller», souligne M. Michel.

«Si un astéroïde de 150 mètres tombait sur la Terre, cela représenterait l'équivalent de 10 000 bombes d'Hiroshima en terme d'énergie libérée», note-t-il.

La chute d'une météorite d'une dizaine de mètres à Tcheliabinsk en Russie en 2013 a frappé les esprits.

«Les collisions de gros astéroïdes avec la Terre se produisent très rarement mais ont de fortes conséquences. C'est le seul risque naturel que l'on puisse prédire et pour lequel on puisse faire quelque chose», relève M. Michel.