Des photos spectaculaires prises par un nouveau satellite

25-01-2017 | 12h35

Il suffit de prendre la hauteur pour se rappeler en quelques secondes à quel point notre planète est belle. De nouvelles images dévoilées par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) viennent de le démontrer une nouvelle fois. Ces clichés ont été capturés par le satellite GOES-16 depuis son orbite géostationnaire.

Cela fait des décennies que la NOAA utilise des satellites pour observer et étudier les phénomènes météorologiques. Mais celle-ci a mis au point une nouvelle génération de dispositifs plus performants, capables de fournir des données plus précises et de capturer des images avec une résolution encore jamais atteinte.

Lancé le 19 novembre 2016 depuis la base de Cap Canaveral, GOES-16 est le premier satellite de cette nouvelle génération. Il se trouve actuellement au dessus de l'équateur à 35 900 kilomètres d'altitude. C'est de cette orbite et en utilisant son instrument Advanced Baseline Imager qu'il a capturé les images dévoilées par la NOAA.

La technologie la plus sophistiquée ayant jamais volé

Les clichés ont un niveau de détails et une résolution impressionnantes. «C'est un jour tellement excitant pour la NOAA! L'un de nos scientifiques a comparé ceci au moment de voir les premières photos d'un nouveau-né. C'est aussi excitant pour nous», a confié dans un communiqué Stephen Volz, directeur du Satellite and Information Service de la NOAA.

Sur les clichés, on peut observer les nuages, le continent et même la Lune aux côtés de la surface terrestre. «Ces images proviennent de la technologie la plus sophistiquée ayant jamais volé dans l'espace pour prédire les phénomènes météorologiques extrêmes sur Terre», a précisé le directeur.

Des prédictions qui devraient permettre de réaliser un meilleur suivi météorologique mais aussi de prendre des mesures pour protéger les populations. Après quelques modifications, le GOES-16 devrait être définitivement opérationnel en novembre 2017. Il utilisera alors six instruments pour générer des données sur la météo terrestre, solaire et spatial.