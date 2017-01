Un orage magnétique pourrait causer une catastrophe économique

David Lamarre 20-01-2017 | 14h26

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Cambridge en Angleterre révèle qu'une tempête géomagnétique importante pourrait causer jusqu'à 41,5 milliards $ US de pertes par jour aux États-Unis.

Ce scénario catastrophe prend en compte qu'un orage magnétique pourrait mettre hors service le réseau électrique des deux tiers de la population américaine.

À étudier

«Nous croyions qu'il était important d'étudier comment la météo spatiale extrême pouvait affecter les États-Unis dans différents secteurs économiques, incluant les domaines industriel, gouvernemental et financier», a dit Dr. Edward Oughton du Cambridge Centre of Risk Studies, coauteur de la recherche publiée dans le journal Weather Science.

Les études précédentes sur le sujet se concentraient exclusivement sur les coûts liés à l'interruption de service dans la région affectée par la panne, sans tenir en compte des effets indirects sur la chaîne de production domestique ou internationale. Or, les pertes directes ne représenteraient qu'un peu moins de la moitié des pertes totales au point de vue macroéconomique.

Les orages magnétiques

La possibilité d'une panne importante n'est pas complètement farfelue. Un rapport de la compagnie d'assurance Lloyd's datant de 2013 mentionnait d'ailleurs que la probabilité qu'une région soit affectée par un orage magnétique est «en tout temps plutôt basse, mais, à terme, elle semble presque inévitable».

Rappelons qu'en 1989, un incident de ce genre avait causé une interruption de service au Québec qui avait duré environ neuf heures.

Les dégâts

Les ingénieurs électriques ne s'entendent pas sur la sévérité des dégâts que peut causer la météo solaire sur les réseaux électriques. Certains croient que les orages magnétiques peuvent, au pire, provoquer des pannes durant quelques heures, voire quelques jours.

D'autres craignent qu'un tel incident puisse causer des dommages irrémédiables au réseau. Au point où sa reconstruction pourrait prendre plusieurs semaines ou même plusieurs mois.

Une catastrophe qui coûterait cher

Si seules les régions les plus au nord des États-Unis étaient touchées, soit environ 8 % de sa population, les chercheurs de l'Université Cambridge évaluent les pertes à 6,2 milliards $ US par jour, en plus de provoquer un manque à gagner de 800 millions $ US aux partenaires commerciaux internationaux comme le Canada.

Si une panne affectait 23 % de la population américaine, les pertes quotidiennes s'élèveraient à 16,5 milliards $ US aux États-Unis et 2,2 milliards $ US à l'international. Dans un cas où 44 % de la population venait à manquer de courant, la facture américaine atteindrait 37,7 milliards $ US par et 4,8 milliards $ US au reste du monde.

Le pire scénario envisagé plonge 66 % de la population dans la noirceur et coûterait 41,5 milliards $ US par jour aux Américains ainsi que 7 milliards $ US aux partenaires commerciaux étrangers.

En guise de comparaison, les dégâts liés au feu de Fort McMurray, en Alberta, sont évalués à 9 milliards $ CAN.