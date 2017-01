Pets d'animaux: une base de données à consulter

David Lamarre 18-01-2017 | 14h58

Des scientifiques ont entrepris de compiler une base de données pour répertorier si un animal émet des gaz. Le document est né à la suite d'innombrables questions reçues par les zoologistes sur le sujet.

Parmi les informations les plus surprenantes du document, on note que les termites pètent abondamment et que les gaz de mille-pattes sont très malodorants.

Quelques blagues se sont faufilées dans le document. Ainsi, on retrouve une ligne traitant des licornes. Ses gaz contiendraient «des brillants et des arcs-en-ciel». On y explique aussi que les chiens domestiques sont souvent blâmés pour les pets d'humains se trouvant à proximité.

Pour ceux qui désirent rester au parfum de ce sujet, le mot-clic #doesitfart (pète-t-il?) a été popularisé sur Twitter.