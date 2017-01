Une épée vieille de 2300 ans découverte en excellent état

17-01-2017 | 15h21

À voir son apparence, c'est comme si on l'avait forgée il y a quelques décennies. Pourtant, cette épée remonte à plusieurs millénaires. L'arme fait partie des trésors archéologiques découverts par une équipe dans les ruines de l'antique cité de Chengyang située dans la province du Henan au centre de la Chine.

En menant de nouvelles fouilles dans l'une des tombes du site, les archéologues chinois ont mis au jour un cercueil à l'intérieur duquel l'épée a été trouvée. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit en si bon état. Après avoir ramené le cercueil dans leur laboratoire, ils ont extrait l'arme recouverte de boue avec précaution et entrepris de la sortir de son fourreau.

C'est là qu'ils ont constaté que la lame à double tranchant était non seulement encore brillante mais aussi encore aiguisée. L'Institut des reliques culturelles et d'archéologie de la province du Henan a diffusé sur le réseau social Weibo des photos et une vidéo de l'épée qui sont rapidement devenues virales. Le clip de 12 secondes a été vu plus de neuf millions de fois.

Une épée vieille de 2300 ans

Selon les hypothèses des archéologues, l'épée aurait au moins 2.300 ans et remonterait à la période des Royaumes combattants qui s'est étendu en Chine d'environ 445 à 221 avant notre ère. A cette époque, le pays est divisé en sept états gouvernés par des souverains qui se livrent des guerres incessantes avant d'être conquis et unifiés par la dynastie Qin.

Le propriétaire de la tombe n'a pour le moment pas été identifié mais il s'agirait d'un personnage de haut rang. Après avoir assisté à la cérémonie, Liu Yong, responsable adjoint du district de Chengyang a confié qu'il était impressionné par l'antique arme et a déclaré à travers un poème que si le fidèle général était mort, sa précieuse épée brillait encore.

De même, à la vue des images, de nombreux internautes ont salué les talents des artisans de l'époque à réaliser une épée restée aussi redoutable après plus de deux millénaires.

Une découverte pas si rare

Bien que la découverte paraisse extraordinaire, elle n'est pas rare dans la région. Interrogé par le Daily Mail, Wu Zhijiang, responsable d'équipe à l'Institut des reliques culturelles et d'archéologie de la province du Henan a expliqué que des épées bien préservées avaient déjà été mises au jour par le passé.

Selon lui, cette excellente conservation s'explique facilement au vu des pratiques en vigueur dans l'état de Chu, l'un des sept états durant la période des Royaumes combattants. À l'époque, les tombes étaient généralement scellées et donc préservées du monde extérieur, ce qui permettaient aux armes de ne pas s'oxyder facilement.