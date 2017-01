Un Ontarien filme un étrange phénomène lumineux dans le ciel

16-01-2017 | 16h13

Certains ont évoqué Star Trek, d'autres Rencontres du troisième type. En voyant les images, on comprend rapidement pourquoi. Elles ont été capturées par Timmy Joe Elzinga, un habitant de North Bay dans l'Ontario au Canada. Le 6 janvier, aux alentours de 1 h 30 du matin, l'homme était chez lui lorsqu'il a aperçu d'étranges lumières à travers sa fenêtre.

«Ça m'a rendu dingue, ma femme est arrivée, y a jeté un coup d’oeil mais je devais enquêter pour en savoir plus», a expliqué à ScienceAlert, Elzinga. «J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain et j'ai même enlevé le moustiquaire pour pouvoir capturer ces images. Il faisait vraiment froid», environ -18°C, a-t-il poursuivi.

Au départ, l'homme a pensé qu'il s'agissait d'aurores boréales mais il s'est rapidement rendu compte que l'aspect des lumières était assez différent et que le phénomène était très localisé. Ce dernier formait comme des trainées de lumière verticales, espacées et de différentes couleurs. «Les colonnes semblaient venir du sol à plusieurs endroits», a-t-il décrit.

Des «colonnes lumineuses» bien connues

Publiées dans une vidéo, les images ont suscité de vives réactions et les théories les plus folles évoquant aussi bien le paranormal que les extraterrestres. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un phénomène naturel et bien connu. C'est ce que les scientifiques appellent des «colonnes lumineuses», en anglais «light pillars».

Malgré une ressemblance avec les aurores polaires, ce phénomène atmosphérique assez commun a une explication très différente. Il est dû à la présence de minuscules cristaux de glace dans l'air. D'ordinaire, ces éléments sont présents dans la haute atmosphère mais s'évaporent avant d'atteindre le sol.

Toutefois quand les températures sont glaciales, il arrive que des cristaux hexagonaux et plats se forment et se mettent à flotter plus bas que d'ordinaire, à proximité du sol. Collectivement, ils peuvent alors agir comme un miroir et refléter les lumières urbaines émises par les voitures ou d'autres sources proches du sol. C'est ce qui s'est produit ici.

Des lumières étranges souvent associées à des ovnis

Si les trainées semblent partir du sol vers le ciel, c'est en réalité l'inverse qui arrive. La lumière est reflétée vers le sol, créant cette illusion de «colonne de lumière». A cause de son aspect étrange, ce phénomène est régulièrement associé par des témoins à des ovnis ou des manifestations extraterrestres.

C'est notamment le cas à certains endroits comme les chutes du Niagara où le phénomène est commun. «De nombreux rapports d'OVNIs seraient causés par des colonnes lumineuses au dessus des chutes du Niagara, où la brume causée par le jaillissement de l'eau descendante interagit avec les nombreuses sources de lumière de la ville», relève le site Earth Sky.

Timmy Joe Elzinga lui, n'a pas mis longtemps avant de découvrir la vraie nature de ce spectacle exceptionnel. Au total, il a duré environ 45 minutes avant de se dissiper progressivement.