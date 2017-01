Un disque de glace surpris à tourner à la surface d'une rivière

12-01-2017 | 16h35

L'hiver et ses températures glaciales peuvent donner lieu à d'étonnantes manifestations et ce n'est pas Jason Robinson qui dira le contraire. Cet habitant du Michigan aux États-Unis a récemment eu la surprise de découvrir un immense disque de glace tournoyer à la surface d'une rivière gelée. Une observation qu'il a réussi à immortaliser.

Rare, le phénomène s'est produit plus précisément sur la Pine River à proximité de la ville de Vestaburg. «J'ai vu des choses plutôt cool dans les bois - des choses qu'on ne s'attend pas à voir», a confié Jason Robinson à MLive.com. Mais il n'avait encore rien observé de tel.

Un phénomène naturel

Si certains seraient tentés de chercher une explication paranormale, il n'en est rien. Il s'agit d'un phénomène tout à fait naturel, affirment les spécialistes. D'ailleurs, un cas similaire était apparu en novembre 2013 sur le fleuve Cheyenne dans le Dakota du Nord. Le mécanisme sous-jacent en revanche, est plus difficile à déterminer.

L'explication la plus commune suggère que l'air froid et dense ferait lentement givrer la surface de la rivière, morceau par morceau. Mais comme ce processus ne serait pas instantané, les blocs de glace seraient pris dans les tourbillons de la rivière, créant un disque tournant de façon perpétuel. Sauf que ce scénario n'explique pas tout, d'après les scientifiques.

Les disques peuvent en effet mesurer aussi bien un mètre que 200. Or, il semble tous se comporter de la même façon. «Si les tourbillons étaient les principaux responsables, les petits disques tourneraient plus vite que les grands, et ce n'est pas du tout ce que les gens voient», expliquait l'année dernière un spécialiste à Science Alert.

Une expérience pour percer le mystère

Pour comprendre ce qui se passe réellement, une équipe menée par Stéphane Dorbolo de l'Université de Liège en Belgique, a réalisé une nouvelle étude publiée en mars 2016 dans la revue Physical Review. Grâce à des aimants et des disques de glace créés dans des boites de Pétri et immergés dans un bain, les scientifiques ont réussi à recréer le phénomène.

Ce modèle a permis de constater que le disque de glace se met à tourner même lorsqu'aucun tourbillon n'est créé. Mais l'équipe a aussi observé que plus l'eau du bain est chaude, plus le disque tourne vite. L'explication réside dans une propriété très particulière de l'eau: elle est plus dense à 4°C.

Au cours de leurs expériences, les scientifiques ont ainsi mesuré le flux de l'eau sous la glace en fonction de la température. Ils ont découvert que le disque de glace refroidit l'eau et lorsque celle-ci atteint 4°C, elle coule en formant un vortex. C'est ce tourbillon qui pousse le disque à entrer en mouvement. Reste maintenant à expliquer comment il devient parfaitement circulaire.