Voilà à quoi ressemblent la Terre et la Lune depuis Mars

11-01-2017 | 09h38

Plus de dix ans après son arrivée en orbite martienne, la sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) n'en finit plus dévoiler de remarquables images de la planète rouge.

Le 20 novembre dernier, c'est toutefois vers une autre cible qu'elle a tourné sa caméra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). L'objectif était de calibrer le dispositif.

La NASA vient tout juste dévoiler le résultat et il est étonnant. En couleur, le cliché montre un aperçu de la Terre et de la Lune vues depuis l'orbite de Mars.

Il s'agit en réalité d'une image composite réalisée à partir de plusieurs clichés de notre planète et de son satellite naturel. Les deux ont dû être photographiés séparément pour afficher la même luminosité.

«La Lune est bien plus sombre que la Terre et serait difficilement visible si on la montrait avec la même échelle de luminosité que la Terre», a expliqué la NASA dans un communiqué. Toutefois, cette vue composite respecte la position et la taille de chaque corps l'un par rapport à l'autre.

Une image riche en détails

Seule la distance entre les deux corps apparaêt plus réduite que la normale qui s'élève à environ 30 fois le diamètre de la Terre. «L'observation était programmée à un moment où la Lune se trouvait presque directement derrière la Terre, du point de vue de Mars, afin de voir le côté de la Lune qui fait face à la Terre», a précisé l'agence spatiale américaine.

Lorsque les images ont été prises, notre planète se trouvait à 205 millions de kilomètres de Mars. Une distance qui n'a pas empêché la sonde MRO de photographier les détails à la surface de la Terre. Avec les couleurs, il est ainsi possible de discerner l'Australie sous la forme d'un patch rouge et l'Antarctique en bas à gauche, sous la forme d'un patch blanc lumineux.

Ce n'est pas la première fois que la caméra HiRISE tourne ses objectifs vers la Terre et la Lune. En octobre 2007, elle avait déjà capturé une photo des deux corps, avec moins de détails. La Terre se trouvait alors à 142 millions de kilomètres de Mars.