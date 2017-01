Un astéroïde découvert récemment vient de frôler la Terre

10-01-2017 | 14h09

L'année vient à peine de commencer que la liste des astéroïdes connus s'est déjà allongée. Le 7 janvier dernier, les astronomes du Minor Planet Center de Cambridge en ont découvert un nouveau. Son nom: 2017 AG13. Et celui-ci n'a pas tardé à nous rendre visite. Deux jours après sa découverte, l'astéroïde «frôlait» déjà notre planète.

L'approche a eu lieu le 9 janvier. D'après les calculs, 2017 AG13 s'est approché à quelque 208 000 kilomètres de la Terre à une vitesse vertigineuse de 16 kilomètres par seconde. À titre de comparaison, la distance qui sépare notre planète de la Lune s'élève à 385 000 kilomètres.

Un astéroïde d'au moins 10 mètres de diamètre

«Il se déplace très vite et très près de nous», a commenté durant un direct sur internet, Eric Feldman astronome de Slooh.com. Ce passage n'a présenté aucun risque pour la Terre, ont rassuré les spécialistes. Il leur a en revanche permis de récolter de nouvelles données sur l'objet.

Pour l'instant, on sait que l'astéroïde affiche une orbite très elliptique qui croisent celle de deux planètes, Vénus et la Terre. Au total, 2017 AG13 met environ 347 jours terrestres à faire le tour du Soleil, s'approchant de l'astre à une distance minimale de 80 millions de kilomètres et s'éloignant à une distance maximale de 200 millions de kilomètres.

D'après les premières estimations, son diamètre se trouve entre 11 et 34 mètres. C'est relativement petit pour un astéroïde mais comparable à l'objet qui a explosé dans le ciel de Tcheliabinsk en février 2013 en faisant des centaines de blessés et d'importants dommages. Son diamètre était estimé à environ 20 mètres.

Traquer les objets potentiellement dangereux

Les survols inattendus comme celui que vient de réaliser 2017 AG13 ne sont pas si rares. On estime que des millions d'astéroïdes passent dans le voisinage de la Terre et les astronomes n'ont détecté que 15 000 d'entre eux. Toutefois, la majorité des plus gros auraient déjà été détectés et ne poseraient pas de risque majeur pour notre planète, affirme la NASA.

Pour les plus petits, en revanche, la tâche est plus complexe. En 2013, seuls 30 % des objets géocroiseurs de 160 mètres et plus étaient identifiés. Le chiffre passe à moins de 1 % si l'on considère les objets de moins de 30 mètres. Or, l'accident de Tcheliabinsk a démontré que de tels corps spatiaux n'étaient pas sans danger.

C'est pourquoi de nombreux spécialistes ont appelé à renforcer la détection des astéroïdes et autres objets potentiellement dangereux. Passé l'évènement du 9 janvier et au vu de son orbite, l'astéroïde 2017 AG13 lui, ne reviendra pas dans notre voisinage avant décembre 2017 puis 2028.