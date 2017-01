Voilà à quoi pourrait ressembler la première maison sur Mars

04-01-2017 | 09h25

La planète Mars. C'est le grand projet sur lequel planchent depuis de nombreuses années les scientifiques de la NASA. Après y avoir envoyé plusieurs orbiteurs ainsi que des robots, l'agence spatiale américaine rêve désormais d'y faire atterrir une expédition humaine. Sauf que le défi est loin d'être simple.

Outre le long voyage qu'ils devront réaliser pour arriver sur la planète rouge, les astronautes devront également faire face à des conditions peu hospitalières. Températures glaciales, radiations cosmiques, pour pouvoir y survivre, l'expédition devra être très bien préparée. D'autant plus qu'elle y restera probablement des mois, plutôt que quelques jours comme les missions Apollo.

L'un des problèmes majeurs vise ainsi à déterminer la structure dans laquelle les astronautes pourront vivre et dormir tout en étant protégé. La semaine dernière, des scientifiques du Langley Research Center de la NASA ont livré un petit avant-goût de ce à quoi cette «maison» pourrait ressembler.

Un dôme recouvert de glace

Pour la concevoir, les chercheurs ont imaginé faire appel à un matériau inattendu: de la glace. Le concept dévoilé montre une structure gonflable semblable à une chambre à air et recouverte d'une coque de glace protectrice. Le tout forme une sorte de dôme aux allure d'igloo pouvant offrir à l'équipage plusieurs étages et donc plusieurs pièces.

«Le design de la Mars Ice Home présente plusieurs avantages qui en font un concept attrayant», explique dans un communiqué Kevin Vipavetz, ingénieur système à Langley. «Il est léger et peut être transporté et déployé avec des structures robotiques simples, puis être rempli d'eau avant que l'équipage n'arrive».

Autre avantage, la structure incorpore des matériaux extraits directement sur Mars dont le sous-sol cache en effet une quantité abondante de glace d'eau. D'après les estimations, jusqu'à un mètre cube d'eau pourrait être extrait par jour, permettant de remplir totalement l'igloo en 400 jours. Un rendement qui pourrait être amélioré en accélérant le rythme d'extraction.

De la glace protectrice

Le point fort de l'igloo réside, selon ses concepteurs, dans le pouvoir protecteur de la glace. Riche en hydrogène, «c'est un excellent matériau protecteur contre les radiations cosmiques», affirme la NASA. Pour la Mars Ice Home, les ingénieurs ont ainsi cherché à maximiser l'épaisseur de la glace pour fournir la meilleure protection tout en laissant passer la lumière.

«Tous les matériaux que nous avons sélectionnés sont transparents, donc une partie de la lumière extérieure peut passer à travers et vous faire sentir comme à la maison et pas dans une grotte», a détaillé Kevin Kempton, responsable du projet. Un avantage comparé à d'autres concepts mettant en scène un abri souterrain pour les futurs astronautes.

Si elle parait prometteuse, la Mars Ice Home n'est qu'un des designs envisagés par la NASA. Et les scientifiques doivent encore plancher sur sa conception. Car en plus de protéger les astronautes, leur maison devra être capable de résister des années au rude environnement martien qui inclut non seulement des radiations cosmiques mais aussi des tempêtes de poussière.