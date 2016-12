Un photographe capture d'incroyables images d'une tribu isolée

29-12-2016 | 14h48

La forêt tropicale du Brésil compte plus de tribus isolées que n'importe quel endroit de la planète. D'après l'organisation Survival International, on estime qu'environ 80 groupes vivent encore en Amazonie sans avoir jamais eu de contact avec la civilisation. Des photos aériennes livrent aujourd'hui un poignant aperçu d'une de ces tribus rencontrées par hasard au Brésil.

Les clichés ont été capturés le 18 décembre par le photographe Ricardo Stuckert. Ce dernier réalisait un vol en hélicoptère afin d'explorer la jungle à dans l’État de l'Acre non loin de la frontière du Pérou. Mais des orages ont forcé le pilote à réaliser un détour. C'est ainsi que l'hélicoptère s'est retrouvé à survoler par hasard les huttes d'une tribu isolée.

«J'ai attrapé l'appareil et j'ai commencé à photographier», a raconté Ricardo Stuckert repris par The Guardian. «Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour comprendre ce qui était en train de se passer». Les Indiens sont logiquement apparus aussi surpris de l'apparition de cet engin volant. Mais la panique a semblé laisser place à de la curiosité lorsque l'hélicoptère est revenu plus tard.

«Ils semblaient plus curieux que craintifs», a expliqué au National Geographic le photographe. «J'ai senti comme une curiosité mutuelle venant de leur part et de la mienne». Cette rencontre lui a permis de capturer de stupéfiantes photos rapprochées de la tribu qui ne serait pas totalement inconnue.

Les Indiens isolés de la rivière Humaità¡

D'après le spécialiste José Carlos Meirelles qui faisait aussi partie de l'expédition, ce groupe aurait déjà été photographié en 2008. «Ces groupes changent de lieux tous les quatre ans environ», a précisé Meirelles qui étudie les tribus indigènes depuis plus de 40 ans. «Ils se déplacent mais c'est le même groupe» reconnaissable notamment aux peintures corporelles élaborées que les individus arborent.

Sur les clichés, on peut voir plusieurs individus à demi cachés et observant le ciel. Certains apparaissent même arme à la main. Lors du survol, l'hélicoptère a en effet été la cible d'un barrage de flèches envoyés par les Indiens. Un signe de résistance tout à fait sain, a assuré José Carlos Meirelles. «Ce sont des messages. Ces flèches signifient "Laissez-nous en paix. Ne nous dérangez pas"».

Le spécialiste pense que la tribu compte au moins 300 individus, qui cultivent des bananes, des patates douces, du manioc, qui chassent et pêchent. Il s'est ainsi réjoui de leur apparence traduisant vraisemblablement une bonne santé. Outre le fait qu'il utilise des outils et armes en acier, on ignore en revanche tout de ce groupe, son nom comme la langue qu'ils parlent. Ils sont simplement surnommés «les Indiens isolés de la rivière Humaità¡».

Des tribus de plus en plus menacées

«Heureusement que nous ne savons pas. Le jour où nous le découvrirons, ils commenceront à avoir des problèmes», a souligné le spécialiste. En Amazonie, les tribus isolées sont en effet de plus en plus menacées par l'exploitation forestière illégale, les chercheurs d'or et les trafiquants de drogues. Des menaces qui ont déjà décimé des tribus entières par le passé.

«Dès que les exploitantset prospecteurs empiètent sur leur territoire, c'en est fini des tribus isolées. Elles pourraient disparaitre de la surface de la Terre et nous le saurions même pas», s'est désolé Meirelles. C'est pourquoi certains s'activent à rappeler l'existence de ces groupes afin de les protéger sans les déranger, à l'instar de Ricardo Stuckert qui s'apprête à publier un livre àndios Brasileiros.

«Penser qu'au XXIe siècle, il existe encore des personnes qui n'ont aucun contact avec la civilisation, qui vivent encore comme leurs ancêtres il y a 20 000 ans, c'est une émotion puissante», a confié le photographe au National Geographic.