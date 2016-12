Ovnis: l'auteur Ben Mezrich tente de convaincre les sceptiques

28-12-2016 | 13h22

Dans une présentation donnée en novembre dans le cadre d'une conférence TEDx, l'auteur américain à succès Ben Mezrich explique ce qui l'a convaincu d'écrire un livre sur les ovnis.

«Quand on parle d'ovni, tout le monde rigole, tout le monde pense que tu es cinglé», relate-t-il.

Ben Mezrich soutient toutefois que les obstacles qui nous empêchaient de croire à des visiteurs venus d'une autre planète ont tout simplement disparu...

«On pensait qu'il n'y avait pas de vie ailleurs que sur Terre, maintenant on est pas mal sûr qu'il y en a. On pensait que ces planètes étaient trop éloignées, mais on sait que ce n'est pas le cas non plus. Alpha Centauri est atteignable en 40 ans en employant la technologie actuelle.»

Un livre sur le sujet

Le protagoniste de son plus récent ouvrage, The 37th Parallel, est un ancien policier du Colorado nommé Chuck Zuckowski, qui enquête sur le phénomène de mutilation des animaux de ferme. Et non, il ne s'agit pas d'un roman.

«[Depuis les années 60], plus de 10 000 vaches et chevaux ont été trouvés couchés sur leur côté gauche, amputés de certains organes, les coupures étant chirurgicales et circulaires et les corps complètement drainés de leur sang», relate l'écrivain.

Selon les recherches de Chuck Zuckowski, ces incidents seraient liés à un autre phénomène, tout aussi surprenant.

«La plupart des observations d'ovnis surviennent le long du 37e parallèle aux États-Unis. La majorité des cas de mutilations d'animaux de ferme surviennent aussi le long du 37e parallèle. De plus, presque toutes les bases militaires souterraines américaines se situent le long du 37e parallèle: le Pentagone, Cheyenne Mountain, Fort Knox et Area 51», explique Ben Mezrich.

Que font les autorités?

Au cours de son enquête, Chuck Zuckowski a été confronté à des agents non pas du gouvernement, mais d'une entreprise privée fondée par le milliardaire Robert Bigelow.

Cette compagnie, Bigelow Aerospace, travaille de concert avec des institutions publiques américaines pour enquêter sur des phénomènes inexpliqués. On retrouve même des directives en ce sens dans les manuels de la Federal Aviation Administration (FAA), l'organisme qui régit l'aviation civile aux États-Unis.

«Si un pilote voit quelque chose dans les airs: il ne doit pas le rapporter à la FAA, il ne doit pas le rapporter à sa ligne aérienne - car il sera renvoyé - il doit le rapporter à Bigelow», soutient l'auteur de The 37th Parallel.

Direction Roswell

Au cours de sa présentation, Ben Mezrich a aussi abordé le célèbre écrasement présumé de soucoupe volante à Roswell, soulignant que les dossiers relatifs à cet incident n'ont toujours pas été dévoilés par l'armée de l'air américaine.

Il a par la suite rappelé que, sur le plateau de l'animateur Jimmy Kimmel, «[Hillary Clinton] a dit que si elle était élue présidente, une des premières choses qu'elle ferait, c'est de forcer l'armée de l'air à dévoiler les informations concernant les ovnis. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit.»

Une feuille de route bien remplie

Ben Mezrich a écrit plusieurs livres à succès dont Bringing Down the House: The Inside Story of Six MIT Students Who Took Vegas for Millions qui a servi de base au scénario du film 21 mettant en vedette Kevin Spacey et The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal, l'ouvrage qui a inspiré le film Le réseau social.

Les événements TEDx empruntent la forme des conférences TED mais sont organisés de façon indépendante. Ben Mezrich a pris la parole au cours du TEDxBeaconStreet le 19 novembre dernier dans la région de Boston. La vidéo de son intervention a récoltée plus de 5,8 millions de vues depuis sa diffusion sur YouTube le 19 décembre 2016.

Le doute subsiste

La présentation de Ben Mezrich n'a certainement pas persuadé tous les sceptiques.

«Arguer qu'il existe de la vie sur d'autres planètes est sensé. Soutenir qu'après avoir maîtrisé le voyage interstellaire, des formes de vies intelligentes se seraient rendu des centaines voire des milliers de fois sur Terre seulement pour mutiler du bétail (...) n'est pas très convaincant», a commenté un utilisateur surnommé 9spades.

De plus, selon l'utilisateur playaa playa, un voyage vers Alpha Centauri ne prendrait pas 40 ans, mais bien 17 900 ans en employant des fusées modernes, ce qui vient torpiller un des arguments avancés par le conférencier.