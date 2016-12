Des archéologues découvrent une mystérieuse cité en Grèce

19-12-2016 | 16h24

La Grèce n'a pas fini de révéler ses mystères et son sol cache encore bien des secrets remontant à l'Antiquité. C'est ce que confirme la nouvelle découverte réalisée par une équipe internationale d'archéologues. En menant des fouilles dans la région de Thessalie au centre du pays, ces derniers ont mis au jour les restes d'une vaste cité restée jusqu'ici inconnue.

Le site archéologique se trouve plus précisément à Vlochos, à cinq heures de route au nord d'Athènes sur une colline appelée Strongilovoúni. Bien qu'il soit connu depuis environ 200 ans, les spécialistes considéraient jusqu'ici la région comme largement rurale et peu développée durant l'Antiquité. Les quelques ruines (murs, tours et ponts) découvertes au sommet de la colline avaient ainsi été associées à l'existence passée d'un simple village... À tort.

En menant de nouvelles fouilles sur la colline, les archéologues ont découvert que Vlochos cachent bien plus de ruines qu'on ne pense. Elles n'étaient simplement pas clairement visibles. «Un collègue et moi-même sommes passés sur le site dans le cadre d'un autre projet l'an dernier et nous avons immédiatement réalisé le grand potentiel», explique dans un communiqué, Robin Rönnlund qui a dirigé les recherches.

Une place et un réseau de rues dévoilés par radar

En collaboration avec d'autres chercheurs et les services archéologiques locaux, un projet nommé Vlochos Archaeological Project (VLAP) a vu le jour dans le but d'explorer les ruines. Les premières recherches ont eu lieu en septembre 2016 et ont utilisé une méthode innovante pour explorer le terrain sans endommager le site antique.

Plutôt que de mener des fouilles invasives, les chercheurs ont en effet choisi d'employer un radar à pénétration de sol ou radar géologique. La technique consiste à envoyer des pulsations dans le sol et d'étudier la façon dont elles sont renvoyées vers la surface par les objets éventuels qui s'y trouvent.

D'après les résultats dévoilés, les archéologues ont révélé la présence d'une place et d'un réseau de rues «qui indiquent que nous avons affaire à une cité relativement grande. La zone située à l'intérieur des murs de la ville mesure plus de 40 hectares», détaille Robin Rönnlund de l'Université de Göteborg en Suède.

Une cité vieille de 2500 ans

«Ce qu'on avait l'habitude de considérer comme les restes d'une installation sans importance sur une colline peut maintenant être revu comme les restes d'une cité d'une plus grande signification, et ceci après une saison seulement», souligne l'archéologue. Outre les ruines, d'anciennes poteries ainsi que des pièces de monnaie ont également été découvertes.

Remontant à différentes périodes, elles fournissent des informations pour dater la cité inconnue. «Nos trouvailles les plus anciennes remontent à environ 500 ans avant notre ère, mais la cité semble avoir prospéré principalement du IVe au IIIe siècle avant notre ère», poursuit l'archéologue avant d'ajouter que la cité a ensuite été abandonnée, peut-être à cause de la conquête romaine de la région à cette époque.

Les recherches menées à Vlochos pourraient ainsi apporter de précieux indices sur ce qu'il s'est passé durant cette violente période de l'histoire de la Grèce. «Notre projet comble un vide important dans la connaissance de la région et montre que beaucoup reste à découvrir dans le sol grec», conclut Robin Rönnlund.

Une autre mission approfondie doit être menée entre août et septembre 2017 afin d'obtenir un aperçu plus complet de cette cité vieille de 2500 ans.