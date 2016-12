Une vidéo fascinante d'un ancien cours d'eau sur Mars

16-12-2016 | 14h29

Une nouvelle vidéo publiée par l’Agence Spatiale européenne (ESA) vous emmène dans la vallée fluviale Mawrth Vallis. Cet ancien lit de cours d’eau se trouve à la surface de Mars. Il se présente sous la forme d’un sillon riche en sédiments stratifiés.

Le canal mesure plus de 600 kilomètres de long pour deux kilomètres de profondeur. Sa composition et structure géologique caractérisée par de nombreux cratères témoignent d’une longue histoire hydrologique. Pour tenter d’en savoir plus sur cette dernière, l’ESA a sollicité sa sonde Mars Express.

C'est elle qui a capturé les images que vous pouvez admirer dans la séquence ci-dessus. L’appareil est en orbite autour de la planète rouge depuis 2003. Sa mission a permis de récolter de nombreuses et précieuses informations sur la surface de l'astre mais aussi sur ses sous-sols et sur son atmosphère.

La prochaine étape pourrait être celle d’explorer Mawrth Vallis directement depuis le sol. Le canal, désormais à sec, est en effet un des potentiels sites d’exploration considérés pour la mission du rover ExoMars de l’ESA.