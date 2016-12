Des restes momifiés découverts en 1904 enfin identifiés

16-12-2016 | 10h27

Conservées durant des années dans une vitrine du Musée égyptologique de Turin en Italie, des jambes momifiées ont récemment révélé leur véritable identité. Selon toute vraisemblance, les membres appartiendraient à Néfertari, l’épouse de Ramsès II considéré comme l’un des pharaons les plus puissants de l’Égypte antique.

La découverte réalisée par une équipe internationale de chercheurs, a fait l’objet d’une récente publication dans la revue PLoS One. À travers le document, les auteurs listent les nombreux éléments qui soutiennent leur thèse. Si l'ADN n'y figure pas, on retrouve parmi ceux-ci: la longueur des os, leur âge et la maladie qui les affecte.

«Nous ne pouvions pas faire de tests ADN parce que nous n’avions aucune donnée génétique sur ses parents les plus proches. Toutefois, 14 caractéristiques sur 16 confirment qu’il s’agit de Néfertari», explique Raffaella Bianucci, spécialiste en médecine légale à l'université de Turin et de Warwick en Grande-Bretagne.

Une étude multidisciplinaire

Cette scientifique a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs experts de différents domaines dont Michael E. Habicht, égyptologue à l’institut de médecine évolutive de l’université de Zurich et Eleni Vassilika ancienne directrice du Musée de Turin.

Elle développe : «C’est une étude multidisciplinaire où des compétences différentes ont été mises ensemble pour tenter d'identifier l’identité de l’individu à qui appartiennent les restes». Les analyses réalisées sur les membres, comprenant un os de la cuisse, une rotule et un tibia, ont été menées directement dans les laboratoires du musée.

Parmi les tests réalisés, les auteurs de l’étude font part d’une datation par radiocarbone, d’examens paléopathologiques, et de toute sortes d’analyses génétiques et chimiques. Les résultats de leurs travaux de recherche soutiennent fortement la thèse selon laquelle les membres seraient ceux de Néfertari décédée à un âge estimé de 40 à 50 ans.

Une découverte pas si surprenante

Cette découverte n’est pas totalement une surprise puisque les jambes momifiées ont été découvertes dans la tombe de la reine en 1904. Cependant, c’est la première fois que des preuves scientifiques montrent concrètement un lien entre ces restes et la souveraine.

Cette dernière a été la première épouse du Pharaon Ramsès II, dont le règne s’étend entre 1279 et 1213 avant notre ère. À sa mort, la sépulture de Néfertari a été déposée dans la Vallée des reines à l’intérieur d’un tombeau découvert en 1904 et répertorié par les archéologues sous l’appellation QV66. C'est l'un des plus beaux et spectaculaires mis au jour dans cette zone.

À l’intérieur du monument en granit rose très décoré, plusieurs restes momifiés ont été découverts. Ces derniers présentent les signes de plusieurs pillages. La tombe a en effet été visité à de nombreuses reprises et ce qu’elle contenait a été dérobé ou détruit. La momie a ainsi été mise à rude épreuve.

Une tombe dégradée par les pilleurs

Déchiquetée par les pilleurs, ses fragments ont été éparpillés un peu partout, compromettant sérieusement le travail d’identification des égyptologues à posteriori. Seules des sandales de feuilles de palmier et papyrus, portant les initiales de Néfertari, ont permis de mettre en évidence la vraie valeur du tombeau.

Autant dire que les récentes analyses laissent d’ores et déjà entrevoir la possibilité d’obtenir davantage d’informations sur cette célèbre reine considérée comme particulièrement influente et qui a donné naissance à huit enfants. Les conservateurs du musée de Turin ont cependant préféré adopter une attitude prudente quant à cette nouvelle découverte.

L’un d’entre eux, Enrico Ferraris explique : «Si ces résultats sont confirmés, nous n’en serons que plus satisfaits mais pour l’instant nous préférons attendre». Il conclut: «Nous sommes impatients d'avoir plus de réponses. Nous ne voulons pas que nos visiteurs se fassent de fausses illusions, donc pour l’instant nous attendons.»