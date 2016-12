Découvrez comment l'Étoile de la mort pourrait fonctionner

15-12-2016 | 13h22

Les amateurs de la série l'attendaient depuis longtemps... Rogue One: Une histoire de Star Wars prendra enfin l'affiche en fin de semaine. L'action de cette mégaproduction tourne autour de la construction de la première Étoile de la mort. Celle-là même que Luke Skywalker (Mark Hamill) a fait voler en éclat dans le premier film de la franchise La guerre des étoiles sorti en 1977.

Bien que George Lucas ne se soit jamais vraiment soucié du réalisme de la technologie déployée dans sa saga, le fonctionnement de cette base militaire capable de réduire en poussière une planète de la taille de la Terre a toujours fasciné les amateurs de science-fiction, à commencer par l'astrophysicien français Roland Lehoucq, qui lui a dédié un chapitre dans son ouvrage Faire des sciences avec Star Wars.

Une puissance plus grande que nature

Dans une scène clé du film Un nouvel espoir, le machiavélique Grand Moff Tarkin (Peter Cushing) démontre la puissance militaire de l'Empire en détruisant la planète d'adoption de la princesse Leïa (Carrie Fisher) d'un rayon provenant de L'Étoile de la mort.

Sous la force de la déflagration, des débris sont projetés à une vitesse considérable dans toutes les directions. «En visionnant le film image par image et en supposant que la taille d'Alderande est égale à celle de la Terre, la vitesse d'expansion des parties externes de la planète peut être estimée: elle est de l'ordre de 10 000 kilomètres par seconde», s'étonne l'auteur.

On peut donc supposer que l'explosion soit 500 000 fois plus forte que l'énergie minimum requise pour démolir un astre de cette envergure, soit 1038 J.

Plus étonnant encore, quelques jours plus tard, l'Étoile de la mort prend pour cible une nouvelle planète: Yavin 4, le repaire des rebelles. Or, pour recharger l'arme en si peu de temps, une quantité d'énergie ahurissante doit être accumulée. Pour ce faire, la station spatiale aurait besoin d'un générateur à la puissance «plusieurs centaines de milliers de fois supérieure à celle rayonnée par le soleil tout entier». Ou, si vous préférez, une puissance équivalente à «400 000 milliards de milliards de centrales nucléaires fonctionnant pendant plusieurs jours».

D'où pourrait provenir une telle quantité d'énergie?

«Inutile de penser aux réactions chimiques telles que la combustion du pétrole: il en faudrait plus de deux milliards de milliards de milliards de tonnes, 400 000 fois la masse de la Terre», illustre Roland Lehoucq.

Selon toutes vraisemblances, la base pilotée par le Grand Moff Tarkin tire son énergie d'un trou noir.

«Un trou noir d'un milliard de tonnes (masse comparable à celle d'une petite montagne) rayonne déjà la respectable puissance de cinq milliards de watts)», souligne l'astrophysicien français. Mais pour atteindre la puissance requise à la désintégration d'Alderande, «il faut disposer d'un minuscule trou noir d'une dizaine de kilogrammes qui rayonne la faramineuse température de 10 000 milliards de milliards de degrés!».

Un astre semblable ne possède toutefois qu'une très courte durée de vie, soit environ «quelques cent millièmes de milliardièmes de secondes: cela ne laisse guère le temps de s'en servir».

Plutôt que de recueillir l'énergie produite par la chaleur d'un trou noir, il serait envisageable d'alimenter l'arme à partir de la puissance générée par sa rotation. Avec un trou noir de 1,5 cm de rayon qui tourne sur lui-même à une vitesse de 320 millions de fois par seconde, la puissance générée est «10 fois supérieure à celle d'un seul tir comme celui qui détruisit Alderande.

Reste à savoir comment se procurer un trou noir et survivre à sa gravité...

Un exercice intellectuel

Les conditions nécessaires à l'opération de l'Étoile de la mort ne sont qu'une des réflexions proposées par Roland Lehoucq dans son livre Faire des sciences avec Star Wars.

Il s'est aussi donné comme défi d'expliquer, de façon scientifique, comment fonctionnent les sabres lasers, l'hyperespace et même la Force.

Les conclusions de ce cet exercice intellectuel à la fois instructif et ludique sont disponibles gratuitement, en format numérique, sur le site de l'éditeur français Le Bélial.