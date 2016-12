Des extraterrestres pourraient vivre dans les nuages

14-12-2016 | 15h44

La vie pourrait apparaître dans l'atmosphère gazeuse de naines brunes, suggère une recherche réalisée par des scientifiques de l'université d'Édimbourg, en Écosse.

On sait que la vie peut exister dans l'eau et sur le sol. L'astronome Carl Sagan et l'astrophysicien Edwin Salpeter ont même imaginé en 1976 qu'un écosystème pourrait se développer dans la couche extérieure des nuages de gaz de Jupiter.

Or, une étude qui sera publié dans The Astrophysical Journal et dont le site sciencemag.com a obtenu une copie propose que les formes de vie conceptualisées par Sagan et Salpeter pourraient aussi exister dans l'atmosphère de naines brunes froides.

Qu'est-ce qu'une naine brune?

Les naines brunes sont des objets substellaires à la fois plus massifs que des planètes géantes comme Jupiter et moins imposants que des soleils. Leur atmosphère contient du carbone, de l'hydrogène, du nitrogène et de l'oxygène, des ingrédients qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre.

Quelques douzaines de naines brunes dont la température serait viable ont été recensées jusqu'à maintenant. C'est le cas de l'astre WISE 0855-0714 qui a servi d'exemple dans cette recherche. On suppose qu'environ un milliard de ces objets célestes existent dans la voie lactée.

Humanoïdes?

Les formes de vie décrites dans l'étude ne ressemblent en rien aux créatures qu'on retrouve dans les films de la franchise Star Wars. Ce serait plutôt de petits organismes capables de flotter dans l'atmosphère en contrôlant la pression à l'intérieur de leurs corps. Au volume, ça pourrait ressembler à du plancton spatial.

Ce travail universitaire mérite l'attention qu'il reçoit selon Duncan Forgan, un astrobiologiste qui s'intéresse au sujet. «Ça ouvre la porte à de nombreux autres astres qui pourraient être considérés comme des régions habitables», a-t-il révélé au site Science.