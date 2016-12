Un jeu vidéo qui s'affiche directement dans le cerveau

13-12-2016 | 11h59

Est-ce que l'humain peut apprendre à interpréter des informations transmises directement à son cerveau par un ordinateur pour jouer à un jeu vidéo?

Telle est la question abordée par une équipe de scientifiques aux horizons divers - ingénierie informatique, neurobiologie, psychologie, neuro-ingénierie, sciences cognitives - de l'université de Washington. Leur recherche intitulée Navigating a 2D Virtual World Using Direct Brain Stimulation (Naviguer dans un monde virtuel 2D grâce à une stimulation directe du cerveau) a été publiée dans le journal Frontiers in Robotics and AI, le 16 novembre dernier.

Comment ça marche?

Grâce à un dispositif de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr), les chercheurs ont transmis des phosphènes à leurs cobayes. Les phosphènes se caractérisent par une impression de voir de la lumière et ce, même lorsque les yeux sont fermés.

Les chercheurs ont ensuite imaginé une série de tableaux en 2D constitués de corridors et échelles. À chaque étape du parcours, les participants devaient choisir entre deux options: devant ou en bas. Pour le joueur, la direction à suivre était déterminée par la présence ou l'absence de phosphène.

Les participants sont parvenus à accomplir en moyenne 92 % des étapes nécessaires pour arpenter les différents espaces virtuels auxquels ils ont été confrontés. De plus, ils ont amélioré leurs performances en cours de route, ce qui laisse croire qu'on peut s'habituer à ce mode de transmission de données.

Bien qu'on soit loin d'une connexion immersive dans un espace virtuel comme dans La matrice, les résultats de cette recherche «ouvrent la porte à une possible augmentation sensorielle et de nouveaux modes d'interaction ordinateur-homme», conclut l'étude.