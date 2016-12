Un artiste met en scène une collision de nuages

12-12-2016 | 16h54

Certaines collisions peuvent êtres plaisantes à regarder. C’est le cas de ce choc de nuages mis en scène par l’artiste Mitchell F. Chan. L’oeuvre fait partie d’une exposition intitulée Art & Inactivism, organisée par la plasticienne du 10 décembre au 7 janvier au sein de la galerie Angell de Toronto.

La performance en question s’appelle Something Something National Conversation. Elle repose sur un système capable de produire en continu 3000 litres de vapeur d’eau par heure. Le dispositif permet ainsi de créer ponctuellement et simultanément deux formations nuageuses constituées d'une grande quantité de gouttelettes d’eau.

Lorsque ces masses foncièrement similaires sont projetées en même temps l’une contre l’autre, elles se heurtent et se dissipent dans l’air de manière douce et fluide. La collision, particulièrement impressionnante, est mise en valeur par des faisceaux de rayons lumineux disposés en cercle. Un résultat particulièrement impressionnant qui ne manquera pas de vous apaiser si vous êtes en proie au stress et à la tension.