Vente aux enchères: combien vaut un squelette de dinosaure?

12-12-2016 | 11h12

Le squelette quasi-complet d'un dinosaure Allosaurus, prénommé Kan, et dont l'espèce s'est éteinte il y a 135 millions d'années, a été vendu samedi aux enchères à Lyon, dans le sud-est de la France, pour 1 128 000 euros (1 565 100 $ CAN).

Découvert en 2013 et provenant des États-Unis, ce spécimen de plus de 7,50 mètres de long et de 2,50 mètres de haut «a été acheté par un Français et restera en France où il sera exposé durant l'été sur un site ouvert au public», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la maison de ventes Aguttes.

L'acheteur «souhaite garder la surprise de l'endroit où il sera exposé», a-t-il précisé.

«Complet à 75 %, ce qui est exceptionnel», ce féroce carnivore présenté en position de course, gueule ouverte, est «l'archétype des grands prédateurs du Jurassique», souligne la maison Aguttes, selon laquelle son crâne est «l'un des cinq les mieux préservés au monde».

L'apparition sur le marché de grands squelettes de dinosaures carnivores, légaux à la vente, est très rare, souligne-t-on.

Le dernier avait été vendu à un collectionneur étranger chez Sotheby's à Paris, le 5 octobre 2010 pour 1,3 million d'euros (1,8 million $ CAN).

En novembre 2014, le squelette presque complet d'un mammouth baptisé Monty, dont l'espèce s'est éteinte il y a 10 000 ans, avait été vendu aux enchères au Royaume-Uni à un collectionneur privé pour 189.000 livres (331 000 $ CAN).