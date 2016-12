Elle découvre par accident une batterie révolutionnaire

06-12-2016 | 16h32

En recherche, beaucoup de grandes découvertes découlent d’accidents de manipulation. Celle de Mya Le Thai, ne déroge pas à la règle. Cette étudiante en doctorat de chimie à l’université de Californie d’Irvine, aux États-Unis, a mis au point tout à fait par hasard un moyen de révolutionner les prochaines générations de batteries.

Celles-ci seraient en effet potentiellement capables de supporter jusqu’à 200 000 cycles de chargement et de déchargement avant de présenter les premiers signes d’affaiblissement. Une potentialité pour le moins impressionnante lorsque l’on sait que les technologies traditionnelles au lithium ne vont que jusqu’à 7000 cycles.

Des nanofils d'or plus résistants

La découverte s’inscrit dans le cadre de travaux de recherche sur la prolongation de la vie des batteries, impliquant Mya Le Thai et ses collègues du département de chimie. Jusqu’à présent, l’équipe travaillait sur la potentialité des nanofils d’or pour augmenter la durée d’autonomie des systèmes de charge.

C’est en commettant une erreur de protocole que la doctorante est parvenue à résoudre l’un des problèmes majeurs du projet de recherche à savoir l’extrême fragilité des fils microscopiques. Ces structures sont des milliers de fois plus petits qu'un cheveu et leur faiblesse face aux contraintes de la charge rend leur usage pratiquement impossible.

Par son heureux accident, la doctorante a trouvé un moyen de les rendre plus solides et exploitables. Au moment de la découverte, Mya Le Thai effectuait une électrolyse. Cette opération consistait à manipuler un gel Plexiglas qui s’est par inadvertance déposé sur ses mains puis sur les nanofils.

C’est ainsi que les matériaux, enrobés dans cette enveloppe extrêmement résistante ont pu être exploité au maximum de leur potentialité. Une avancée que les chercheurs attendaient depuis plusieurs années.

Une batterie potentiellement inusable mais très coûteuse

L’erreur de la doctorante a depuis été perfectionnée et une nouvelle batterie a été réalisée à partir de cette méthode innovante. Mise à l’épreuve, le dispositif a montré une autonomie environ 30 fois plus importante que celle des systèmes actuels.

Le prototype laisse d’ores et déjà entrevoir de nombreuses applications pour de nombreuses dispositifs électroniques, dont les smartphones, et les véhicules électriques. Toutefois davantage d’études seront nécessaires car pour le moment, ces batteries ont un coût trop élevé pour pouvoir êtres produites en masse. Les chercheurs évaluent désormais d’autres pistes pour trouver de nouvelles alternatives plus économiques.