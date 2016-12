Les cinq plus grands dangers des voyages dans l'espace

07-12-2016 | 04h00

L'écrasement de l'atterrisseur de la mission ExoMars, la désintégration du vaisseau-cargo Progress et l'explosion de la fusée Falcon 9 de SpaceX ne laissent présager rien de bon pour la sécurité des astronautes.

Ces incidents ne représentent toutefois qu'une infime partie des dangers menaçant la vie des voyageurs de l'espace.

Voici les cinq plus grands risques pour leur santé, tels que répertoriés par le site Science.

Les rayons cosmiques

Des recherches récentes suggèrent que les rayons cosmiques, en plus d'être potentiellement cancérogènes, pourraient causer des dommages importants au cerveau. Sur Terre, la magnétosphère et l'atmosphère nous protègent de ces astroparticules. La carlingue d'une fusée n'est toutefois pas assez imposante pour protéger ses occupants d'une telle menace.

Il n'en fallait pas plus pour que des auteurs suggèrent Titan plutôt que Mars pour établir une colonie dans notre système solaire.

Perdre la boule

Entasser des individus dans un véhicule de petite dimension pour un long voyage peut mener à des conflits au sein d'un équipage. D'ailleurs, dans une étude rédigée pour la NASA, l'anthropologiste Jack Stuster soutient que s'entendre avec ses collègues est le principal souci des astronautes participant aux missions sur la Station spatiale internationale (SSI).

Maladies étranges

En octobre dernier, on apprenait que le microorganisme responsable du plus grand nombre d'infections fongiques sur Terre, l'Aspergillus fumigatus, est capable de survivre dans l'espace. D'autres pathogènes, plus redoutables encore, pourraient se trouver dans le vide intersidéral.

L'absence de gravité

L'apesanteur affecte physiquement les astronautes, leur causant des problèmes aux yeux et provoquant une atrophie des muscles du dos. Quelle serait la meilleure façon de contrer ces risques pour la santé? Le yoga spatial, bien sûr.

Erreur humaine

Certes, les navettes Challenger et Columbia ont explosé en raison de problèmes mécaniques. Ces imperfections étaient toutefois connues de la NASA et avaient été jugées anodines.

Les erreurs de jugement ne se limitent pas qu'à la construction des appareils. Nombre d'accidents d'avion sont dus à des erreurs de pilotage. Dans un contexte difficile (voir danger #2), il n'est pas impossible qu'un astronaute fasse un mauvais calcul qui mettra fin soudainement à son aventure spatiale.