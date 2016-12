Colonisation spatiale: oubliez Mars, cap sur Titan!

05-12-2016 | 16h16

Stephen Hawking est catégorique: l'humanité est vouée à disparaître dans 1000 ans si elle demeure sur la Terre.

Heureusement, les entreprises SpaceX et Mars One préparent des projets de colonisation de la planète Mars. Toutefois, dans un texte publié récemment sur le site Scientific American, le journaliste Charles Wohlforth et la scientifique Amanda R. Hendrix proposent de tourner notre attention vers une autre destination: Titan, le satellite de Saturne.

Non à Mars

Les auteurs du livre Beyond Earth: Our Path to a New Home in the Planets sont catégoriques: l'absence d'atmosphère et de magnétosphère rend la surface de Mars inhospitalière. Sans ces barrières protectrices, les potentiels habitants de cette planète seraient complètement exposés aux rayons cosmiques.

Les effets à long terme des rayons cosmiques sur l'organisme sont peu connus, mais des études récentes révèlent qu'une exposition continue à ces astroparticules peut provoquer le cancer et endommager le cerveau. De quoi refroidir les ardeurs des candidats à l'expédition de SpaceX ou Mars One.

«Sur terre, l'eau présente dans l'atmosphère nous protège des rayons cosmiques», précisent les blogueurs invités de scientificamerican.com. Pour obtenir une protection similaire, il faudrait que les campements soient creusés sous la surface de Mars. «On peut vivre sous la surface de la Terre. Quel avantage avons-nous à aller sur Mars pour le faire», se questionnent les auteurs.

La surface de Titan (illustration Fotolia)

Oui à Titan

Bien qu'elle soit complètement toxique pour l'être humain, l'atmosphère à base de nitrogène de Titan agit comme un bouclier pour bloquer les rayons cosmiques. De plus, la magnétosphère de Saturne protège aussi sa lune des rayons cosmiques.

Des étendues de glace sous sa surface pourraient être minées pour ensuite produire de l'oxygène.

Cette possible destination regorge aussi d'une autre ressource importante: les hydrocarbures. «Il pleut du méthane sur Titan», expliquent Wohlforth et Hendrix. On y retrouve aussi des dunes d'hydrocarbures solides. Du coup, une fois sur place, il serait envisageable de transformer ces ressources en plastique pour construire des édifices, des outils, des contenants, etc.

Comment s'y rendre

En employant la technologie actuelle, un voyage vers Titan prendrait sept ans. À ce rythme, les participants risquent d'être lourdement affectés par les rayons cosmiques avant même d'être arrivés à destination.

Toutefois, si l'EmDrive tient ses promesses, la durée du voyage pourrait être réduite de façon exponentielle. Alors, comme l'écrivent Charles Wohlforth et Amanda R. Hendrix, «si notre espèce continue ses recherches dans la science de l'exploration spatiale et de la préservation de la santé dans l'espace, des gens vivront éventuellement sur Titan».