Un incroyable arc-en-ciel circulaire filmé depuis une tour

03-12-2016 | 04h00

Les arcs-en-ciel sont des phénomènes relativement courants et bien connus de chacun. Toutefois, peu de personnes peuvent se targuer de les avoir admirer sous leur véritable forme qui n’est non pas arquée mais belle et bien circulaire.

Ces manifestations optiques et métrologiques se présentent en effet sous la forme d’un cercle complet. S’il n’est possible d’en voir qu’une moitié, c’est tout simplement parce que l’autre est cachée par l’horizon.

Une vue depuis 170 mètres d'altitude

Le seul moyen d’admirer un arc-en-ciel dans toute sa splendeur est de prendre de la hauteur comme en témoigne cette vidéo capturée depuis la Spinnaker Tower (ou «tour Spinnaker») de Portsmouth.

Située sur la côte sud de l’Angleterre, le récent édifice panoramique s’élève à 170 mètres de haut. Une altitude idéale pour observer sous un autre point de vue la ville, son port et lorsque le temps s’y prête de remarquables arcs-en-ciel à 360°.

La séquence ci-dessus a été filmée par Brit Bernie Welch, le directeur technique de la tour. Il raconte au Daily Mail: «Je suis arrivé au travail vers 7h30 et je suis allé voir un collègue en train d’installer des décorations de Noël sur le pont 1.»

Au bon endroit au bon moment

Il poursuit: «Je suis arrivé au bon endroit au bon moment et quand j'ai levé les yeux, j'ai repéré l'arc-en-ciel circulaire. Il est resté visible une quinzaine de minutes avant de disparaître». Un temps suffisant pour permettre à l’homme d’immortaliser l’incroyable spectacle.

«J’avais déjà entendu parler une fois d’un arc-en-ciel circulaire vu depuis la tour Spinnaker. Ça fait 11 ans que je travaille ici, depuis que la tour a été inaugurée, et je n’ai jamais rien vu de semblable. Je me sens si chanceux d’avoir pu assister à cela», confie le directeur technique.

Plus tôt cette année, un autre Britannique avait eu la chance d'assister à un phénomène similaire. Il avait toutefois pu filmer l'arc-en-ciel à l'aide d'un drone, livrant de remarquables images.