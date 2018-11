Interface repensée pour l'application Instagram

André Boily 22-11-2018 | 18h54

Par sa nouvelle interface, la populaire application photo Instagram veut faciliter les connexions entre les personnes et faire valoir l'expression personnelle sur vos profils.

L'interface remaniée de la plateforme Instagram qui sera déployée graduellement au cours des prochaines semaines est censée faciliter les connexions avec les gens que vous appréciez sur votre profil. Celle-ci ne s'applique pas seulement à l'affichage de votre profil, mais aussi à celui des autres utilisateurs.

L'usage d'onglets sera notamment étendu aux principales sections Grid, Posts, Shop, IGTV et Tagged - respectivement Grille, Publications, Magasinage, IGTV et Étiquetés.

Sur le site d'Instagram, on peut lire «au cours des prochaines semaines, vous pourrez voir des fonctionnalités remaniées en haut de votre profil, y compris les changements aux icônes, boutons et la façon dont vous naviguez entre les onglets qui, nous l'espérons, rendra les profils plus faciles et plus simples à utiliser. De leur côté, les photos et vidéos que vous avez partagés sur votre grille ne changeront pas».

Les nouvelles modifications sur Instagram seront déployées en différentes phases et combinaisons, et non implantées tout d'un coup.

Sur la photo principale, on peut voir trois fenêtres côte à côte qui illustrent la nouvelle interface.