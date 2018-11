Les arnaques publicitaires foisonnent sur Instagram

André Boily 20-11-2018 | 21h44

Il n'y a pas seulement de faux comptes, de faux abonnés et des likes robotisés sur Instagram, il y a pire encore, comme de fausses publicités destinées uniquement à vous arnaquer.

Lundi, on apprenait qu'Instagram était en voie de faire un grand ménage pour «supprimer de certains comptes les faux abonnés et commentaires destinés à les faire apparaître plus populaires qu'ils ne le sont vraiment».

Pour gonfler leurs audiences, des applications tierces étaient utilisées pour générer des likes automatiques.

Mais plus dangereux encore, parce qu'on s'attaque directement à votre portefeuille, on tombe sur des arnaques publicitaires qui, si on ne se méfie pas, vous feront perdre des centaines de dollars sur votre carte de crédit.

Pas plus tard qu'hier, cette annonce d'un robot électrique à chenilles téléguidé que j'ai vue après avoir fait défiler quelques photos sur Instagram. Prix affiché : 499 $ (sans doute en devise américaine), mais en vente à 199 $ ! Après avoir vu en vidéo les capacités de ce robot téléguidé, c'était vraiment trop beau.

En réalité, ce robot à chenilles tout terrain capable de déneiger, de transporter de la terre et équipé d'un treuil à l'arrière se vend plusieurs milliers d'euros. Il est fabriqué par la compagnie italienne ATR Robotics. L'Orbiter, c'est son nom, n'est pas nouveau sur le marché, mais est inconnu de ce côté-ci de l'Atlantique.

En accédant au site www.atr-orbiter.net, une fenêtre apparaît pour nous prévenir que des sites Web fraudeurs tentaient de vendre leurs produits par commerce électronique et que les arnaqueurs utilisaient le matériel photo et vidéo en violation directe avec les droits de propriété intellectuelle.

Avant de faire quelques transactions sur Instagram, vérifiez la légitimité du vendeur. Le propriétaire d'Instagram, Facebook, a encore beaucoup de travail à faire pour nettoyer ses plateformes qui restent encore perméables aux fraudes.

Reste que ce robot téléguidé est vraiment chouette pour déneiger une entrée tout en étant bien au chaud à l'intérieur !