Le partage de musique SoundCloud est maintenant possible sur Instagram

André Boily 23-10-2018 | 22h36

Depuis peu, SoundCloud vous permet de partager directement des pièces musicales de son application sur les Stories d'Instagram.

Le géant de la musique en ligne SoundCloud a annoncé ce nouveau type de partage musical aujourd'hui, 23 octobre, sur son blogue.

Dites au revoir aux captures d'écran. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez partager vos découvertes musicales de SoundCloud directement dans vos histoires Instagram. Numériser les graphiques "nouveaux et amusants" pour trouver votre prochaine chanson ou artiste préféré peut être une corvée. Maintenant, ce travail offre une récompense immédiate, car ce qui est facilement partagé est aussi facilement écouté.

Pour publier une piste SoundCloud sur Instagram Stories, voici comment faire :

Dans la dernière version de l'application SoundCloud, recherchez la piste que vous souhaitez partager;

Appuyez sur l'icône de partage en bas de votre écran;

Appuyez sur l'icône Instagram ou sélectionnez «Partager avec les histoires (Stories) d'Instagram» (selon le téléphone que vous utilisez);

Partagez ensuite le lien avec tous vos abonnés directement sur votre histoire Instagram.

Désormais, vous pourrez découvrir de nouvelles musiques, les partager avec le monde entier et tout en découvrant votre prochaine chanson préférée.

Le concurrent Spotify avait lancé une fonction similaire ce printemps et Instagram avait de son côté ajouté la possibilité d'ajouter directement aux Stories une musique en arrière-plan.

La nouvelle fonction sera graduellement déployée à partir d'aujourd'hui avec les plus récentes versions de l'appli SoundCloud et d'Instagram sur iOS et Android.