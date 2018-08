Facebook riposte à YouTube avec sa chaîne Watch, mais peu s'en servent

André Boily 29-08-2018 | 17h25

En riposte à YouTube, Facebook Watch, le réseau social qui héberge le contenu vidéo original, est maintenant disponible dans le monde entier, mais peu savent vraiment ce qui en est.

Avec déploiement initial aux États-Unis en août 2017, la chaîne vidéo de Facebook, Watch, est dorénavant diffusée dans tous les pays, dont le Canada.

Le temps total passé à regarder des vidéos dans Watch a été multiplié par quatorze depuis le début de 2018, a déclaré Facebook dans son annonce de déploiement, et plus de 50 millions de personnes aux États-Unis regardent des vidéos pendant au moins une minute sur Watch.

Watch propose une case de recherche, une liste de suggestions vidéo basée sur votre historique ainsi qu'une autre des meilleures vidéos du moment.

Service vidéo mal défini

Depuis son lancement il y a un an, un sondage récent mené aux États-Unis sur 1600 personnes révèle que 50% des adultes abonnés à Facebook n'ont jamais entendu parler de Watch, que 24% connaissent le service et qu'un autre 5% l'ont déjà utilisé, mais pas récemment.

Seuls 6% l'utilisent chaque jour et un autre 8% chaque semaine. En d'autres mots, Facebook qui a pourtant investi plus d'un milliard de dollars dans son service Watch a encore du travail à faire pour mieux vendre son nouveau produit vidéo censé se tailler une place entre les services YouTube, Amazon, Netflix et Apple.

Vous trouverez Watch dans l'application mobile Facebook en tapant l'icône triple barre en bas à droite.