Prêts pour les vidéos verticales d'Instagram?

André Boily 27-08-2018 | 23h09

Intéressés par les vidéos sur Instagram, notamment avec la nouvelle chaîne IGTV ? Ces conseils vous aideront à démêler les particularités du format vertical.

Le format vertical en vidéo ? Je déteste carrément et c'est inutilisable sur un écran normal comme votre téléviseur ou celui de votre ordinateur. Mais bon, ce n'est pas la première fois que la force du nombre a raison sur les bonnes manières.

Cet été, Instagram avait annoncé les débuts de sa chaîne IGTV que l'on peut voir dans le coin droit de l'écran.

Si les vidéos de base tiennent entre 15 secondes et 10 minutes, pour un poids total de 650 mégaoctets (Mo), les utilisateurs professionnels ou ceux qui détiennent des comptes vérifiés peuvent publier des vidéos jusqu'à 60 minutes de long qui ne dépasseront pas 3,6 gigaoctets (Go) chacun, le tout en format mp4. Plus longues et plus lourdes, les vidéos devront être téléversées à partir d'un ordinateur.

En format vertical 9:16, la vidéo IGTV devra posséder une définition d'au moins 720p cadencée à 30 images par seconde - des réglages faciles à trouver dans l'application appareil-photo ou caméra de votre téléphone intelligent.

Avant de téléverser votre vidéo, vous devrez créer votre propre chaîne IGTV en tapant sur la roue dentée sur votre compte Instagram

Toutes les instructions et l'aide d'Instagram sur IGTV sont disponibles ici sur ce lien.