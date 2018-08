Facebook et Instagram nous indiqueront combien de temps nous les utilisons

André Boily 01-08-2018 | 17h23

La direction du grand réseau social va incorporer d'ici peu un nouvel outil de gestion de temps en ligne pour ses abonnés de Facebook et d'Instagram.

L'outil de gestion de temps en ligne sera d'abord déployé sur les comptes d'abonnés aux États-Unis et ensuite sur les autres marchés dans les prochaines semaines.

Une fois implanté, nous pourrons connaître combien de minutes nous passons chaque jour sur Facebook et Instagram, ainsi que la durée moyenne par semaine - une mesure visant à nous sensibiliser sur notre temps passé en ligne dans la récente stratégie du groupe censée améliorer notre «bien-être numérique» - le fameux digital well-being cher au grand patron Mark Zuckerberg.

La nouvelle fonction temporelle sera intégrée dans vos réglages Facebook. Pour l'instant, celle-ci porte le nom anglais «Your Time on Facebook» (votre temps sur Facebook). Sur Instagram et une fois ajoutée, vous trouverez la fonction en suivant ce chemin :votre profil > Réglages (icône roue dentée) > Votre activité (Your Activity).

Seulement sur application mobile

Curieusement, ce compte-minutes ne fonctionne que sur les plateformes mobiles iOS et Android. Tout le temps passé sur l'une ou l'autre en version Web ne pourra pas être comptabilisé.

Cela dit, avec la nouvelle fonction compte-minutes, vous pourrez définir une limite quotidienne dans l'application qui, le cas échéant, vous rappellera que vous avez dépassé la durée attribuée une fois atteinte. Bien entendu, aucun blocage ne surviendra, vous pourrez poursuivre votre activité préférée. Au même endroit, vous pourrez également rendre muettes les notifications poussées.

Aucun doute, les gens du groupe Facebook tiennent à ce que vous rentabilisiez votre temps passé sur leurs plateformes. Jusqu'ici, on peut affirmer que ce ne sont pas des paroles en l'air.