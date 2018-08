Les raisons pour supprimer vos vieux tweets ne manquent pas

André Boily 01-08-2018 | 13h26

Que ce soit pour des propos déplacés, des erreurs de jeunesse, des messages trop anciens ou bien pour tout simplement se protéger contre les trolls, il est sage de supprimer ses vieux tweets au-delà d'une certaine période.

Les motifs pour supprimer ses vieux messages sur votre compte Twitter ne manquent pas. S'ils sont trop anciens pour résister à l'humeur du jour ou pour éviter de donner des munitions à d'éventuels trolls, même les plus grands utilisateurs ou défenseurs de la plateforme Twitter utilisent systématiquement un ou plusieurs outils en ligne pour supprimer leurs messages au-delà d'une certaine période.

Parlant de trolls, une de leurs tactiques consiste justement à attaquer ou à détourner volontairement par des tweets provocateurs les vieux messages sur le compte d'une personne visée. De nombreuses personnalités qui se sont d'ailleurs fait prendre à ce jeu ont perdu leur emploi ou ont vu leur carrière brisée.

Éviter que vos messages se retournent contre vous

La suppression de vos vieux messages devrait faire partie de votre routine d'entretien sur Twitter. Dès qu'un message est posté sur Twitter, même entre amis, celui-ci devient vulnérable s'il est lu hors contexte.

Vos messages publiés en 2012 valent-ils encore la peine de rester là ? On s'imagine un scénario hypothétique où l'on voudrait vraiment savoir exactement ce qui a été publié, disons, il y a cinq ans. Ce jour n'arrive jamais. Alors, à quoi bon conserver de vieux tweets ?

Conserver ses vieux messages

Si vous décidez de supprimer vos vieux messages sur Twitter, sachez qu'il y a moyen de les télécharger sur votre ordinateur. Dans votre compte Twitter sur ordinateur, allez à Paramètres et Confidentialité (Settings and Privacy), sélectionnez Compte, puis descendez jusqu'à Contenu (Content) et tapez «Demander votre archive» (Request your archive). Vous aurez aussi l'option de télécharger vos données Twitter, mais cette fonction n'inclura pas vos tweets.

Dans l'heure suivante, vous recevrez par courriel vos milliers de messages publiés sur Twitter. Et une fois vos messages supprimés, vous pourrez dire adieu à vos mauvaises blagues et autres erreurs de jeunesse.

Outils pour supprimer vos micromessages

Payantes ou gratuites, applications ne manquent pas pour supprimer votre passé sur ce média social. Sur iOS (le système mobile d'Apple pour ses iPhone et iPad), il y a Tweeticide à trouver dans l'application App Store de votre appareil. Sur Android, c'est Xpire.

Sur votre ordinateur, vous pouvez faire appel à Tweeter Deleter (gratuit ou Premium 9,99$/mois) pour conserver un certain nombre de tweets ou pour supprimer automatiquement vos messages après une période de temps.

Autres applications dignes de mention : Go Cardigan. Et Tweet Delete qui vous permet d'effacer automatiquement vos vieux tweets de plus d'un an ou sur une base régulière. Et pour faire faire disparaître tout ce qui a été écrit après une certaine date : Tweet Eraser.

Recherche avancée sur Twitter

Si vous ne voulez pas attendre que Twitter vous envoie vos archives, vous pouvez utiliser l'option Recherche avancée (https://twitter.com/search-advanced) pour analyser rapidement vos tweets. Dans le champ "Depuis ces comptes", entrez votre nom d'utilisateur, et dans les champs "Mots", entrez les termes qui ont déjà été publiés.