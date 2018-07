Purge de Twitter: combien d'abonnés les grandes vedettes ont-elles perdus?

André Boily 26-07-2018 | 13h34

Conséquences de la chasse aux faux comptes sur sa plateforme, de nombreuses vedettes perdent des millions d'abonnés dans ce qu'on appelle la purge de Twitter. Combien ont-elles perdu ?

Commençons par la débandade de Facebook après la divulgation des résultats du deuxième trimestre. Baisse de 20% du titre en Bourse aujourd'hui, l'équivalent de 123 milliards $ en capitalisation boursière en moins, les données du trimestre de Facebook ont déplu les investisseurs et, pire encore, le groupe prévoit une diminution de son chiffre d'affaires autour de 10% pour les deux prochains trimestres de l'année.

Scandales, faux comptes, fausses nouvelles, modifications des règles de confidentialité, les tuiles se sont abattues sur le grand média social de près de 2,5 milliards d'abonnés.

Dans foulée, le titre Twitter perdait ce matin près de 3,3% de sa valeur en Bourse. Twitter est aussi en pleine période de grand ménage de sa plateforme dans ce qu'on appelle «la purge» - à l'image du film politique présentement en salles.

Dans cette purge, on apprenait que de nombreux utilisateurs - souvent des vedettes connues des réseaux sociaux, du monde politique, des sports et artistique - gonflaient artificiellement le nombre d'abonnés à coup de milliers de faux comptes.

Nombre de ces «vedettes» étaient clientes de firmes peu scrupuleuses comme Devumi qui créaient de toutes pièces ces faux comptes pour leur permettre d'augmenter leurs revenus publicitaires en ligne. Ces mêmes faux comptes étaient automatisés à distance par des algorithmes pour leur donner un semblant d'authenticité.

Le média New York Times a effectué un suivi de plus de 3000 comptes «vedettes» pour voir combien d'abonnés ont disparu dans la purge de Twitter. Comme le souligne le journal, la baisse du nombre d'abonnés ne signifie pas nécessairement que la célébrité en question a acheté de faux comptes. Cela dit, ces faux comptes sont connus pour se retrouver chez les comptes de vedettes les plus populaires.

Après ménage, les nombres d'abonnés seront plus fidèles et plus représentatifs du poids de chacun sur ce réseau social.