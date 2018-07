Entre être actif ou pas, Instagram vous offre maintenant le choix

André Boily 22-07-2018 | 17h06

Nouvelle fonction sur Instagram, un point vert à côté d'un utilisateur indique qu'il est en ligne et, par conséquent, accessible par messagerie directe. De votre côté, pensez à afficher ou non votre état en ligne sur Instagram en suivant le petit mode d'emploi ici.

Jusqu'à tout récemment, il était impossible de voir si un utilisateur était en ligne ou non sur Instagram, à l'instar de Facebook et de Messenger où un point vert indique votre activité. En fait, la seule information qu'Instagram affichait était la durée écoulée depuis la dernière présence; 30 min, 3 jours, etc.

La dernière mise à jour d'Instagram apporte cet élément qui faisait défaut. Dorénavant, comme sur les applications soeurs Facebook et Messenger, quand un point vert apparaît à côté du profil d'un abonné d'Instagram, c'est que ce dernier est actuellement en ligne et qu'il peut répondre à un message direct - bien entendu s'il désire répondre.

Il en va de même pour vous. Instagram spécifie sur sa page média «vous ne verrez que les statuts d'abonné qui vous suivent ou ceux avec qui vous avez écrit en messagerie directe». Comme pour tous les comptes sur Instagram, vous pouvez afficher ou non votre présence en ligne. Sachez que par défaut cette fonction de statut en ligne est activée, ce qui peut être dérangeant.

Le menu à modifier

Sur l'application mobile, allez dans votre compte, tapez la roue dentée en haut à droite et descendez jusqu'à Statut en ligne. Basculez le curseur selon votre préférence. Activé, votre état en ligne sera affiché par le point vert. Désactivez-le pour une utilisation ou visibilité plus discrète de votre compte Instagram.

De plus, cette fonction désactivée vous permet de maintenir «l'état paisible» qui prévalait jusqu'à l'instauration de cette mise à jour. Autrement dit, votre statut visible peut vous pousser dans cette quête d'engagement perpétuel comme celui qui prévaut sur Facebook.