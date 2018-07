Un exemple de réussite et d'adaptation publicitaire en ligne: Instagram

André Boily 19-07-2018 | 21h50

Des pubs non invasives qui ressemblent à du contenu, un taux de visibilité élevé, un coût par mille plus qu'intéressant, les publicités sur Instagram sont un exemple d'intégration publicitaire fort bien réussi dans le vaste monde d'Internet et des plateformes sociales.

Les actions du groupe Facebook ont pris de la valeur ces derniers jours, une hausse qui, en fait, a peu à voir avec la société de Mark Zuckerberg. En fait, c'est du côté de sa cousine Instagram qu'il faut regarder. Il y a essentiellement deux raisons à cette hausse, la popularité de la plateforme Instagram et, surtout, son intégration publicitaire qui fait école.

CPM

Parlant d'intégration publicitaire, on définit le coût d'achat d'un espace publicitaire par le coût par mille (CPM). Ce dernier est calculé par tranche de 1000 impressions ou pages vues. Plus la publicité est vue par des utilisateurs ou internautes, plus cher sera le tarif publicitaire.

Plus libre, moins contraignante, Instagram vend

Les spécialistes s'accordent pour dire qu'Instagram est belle réussite sur le plan publicitaire. «Les pubs sont si bien réalisées qu'Instagram est appelée à devenir la plus puissante et la plus rentable galerie marchande au monde, selon Rich Greenfield, gestionnaire à la banque d'investissement BTIG. Il ajoute : la plateforme de partage de photo a réussi le saint Graal de la publicité. Les gens adorent tout simplement les annonces sur Instagram, faisant grimper les revenus grâce à un coût par mille plus élevé.»

Contrairement aux autres plateformes de réseau social, tout devient facile sur Instagram. Le format des annonces y est parfaitement intégré, le contenu publicitaire adopte le même style que l'ensemble des comptes et, mieux encore, on peut y acheter des produits très facilement.

Malgré les tuiles qui tombent sur Facebook

Outre sa croissance rapide d'abonnés, Instagram emprunte également des éléments de la concurrence, comme les stories de Snapchat, et les intègre au final mieux que Snapchat. Et l'addition de la toute récente chaîne télé IGTV pour les abonnés dépasse les attentes.

Les tuiles peuvent s'abattre sur Facebook, comme c'est le cas ces derniers mois avec une succession de scandales, la valeur d'Instagram sera là pour faire contrepoids à la hausse.