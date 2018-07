Facebook et Instagram à la chasse aux moins de 13 ans

André Boily 19-07-2018 | 17h40

Après avoir déployé d'importants moyens pour dénicher les faux comptes, les pages d'extrémistes en tous genres et autres ingérences politiques, les deux plateformes Facebook et Instagram partent à la recherche des comptes détenus par des mineurs de moins de 13 ans; un âge qui ne respecte les conditions d'utilisation du géant des réseaux sociaux.

Facebook compte à lui seul plus de 2 milliards de comptes dans le monde, dont 1,4 milliard d'entre eux se connectent au moins une fois par jour à leur profil dans plusieurs dizaines de langues différentes pour lire les plus récentes mises à jour et voir des photos et vidéos. Chez Instagram, une plateforme photo tout aussi populaire acquise par Facebook, compte de son côté plus d'un milliard de comptes.

L'un et l'autre sont en mode «grand ménage» pour extraire et supprimer avec une armée de censeurs et de programmes soi-disant intelligents les comptes de trolls, d'extrémistes, d'ingérence étrangère et de publicités trompeuses. À cette liste, les deux plateformes ajoutent les comptes détenus par des moins de 13 ans - donc des enfants trop jeunes qui ne respectent pas l'âge minimum dicté dans leurs politiques ou conditions d'utilisation.

Sur sa page de nouvelles, Facebook écrit «nous ne permettons pas aux moins de 13 ans d'avoir un compte Facebook. Si quelqu'un nous avise qu'une personne a moins de 13 ans, le réviseur vérifiera le compte du profil pour en déterminer l'âge. S'il estime que la personne a moins de 13 ans, le compte est suspendu jusqu'à ce qu'elle apporte une preuve d'âge.»

Moins de revenus publicitaires

Comme on l'a vu sur Twitter qui retire des millions de faux comptes sur sa plateforme, une chasse élargie pour retirer des comptes illégitimes pourrait faire baisser le nombre de comptes détenus et, de ce fait, réduire les revenus publicitaires. Une baisse qui pourrait se faire sentir surtout du côté d'Instagram, plus accessible aux tout jeunes, selon les médias au courant des intentions du groupe Facebook-Instagram.

Facebook interdit les moins de 13 ans pour se conformer à la loi de protection et de confidentialité en ligne des enfants américains.

Le cas de Messenger Kids

Ces nouvelles contrastent avec le fait que Facebook essaie délibérément d'attirer les mineurs grâce à son application Messenger Kids qui permet aux enfants de 6 à 12 ans de discuter avec ceux approuvés par leurs parents, une application accessible aux États-Unis, au Mexique, au Canada et au Pérou. D'une part, Facebook tente de rendre les utilisateurs de moins de 13 ans dépendants du réseau social ... tout en les repoussant avec l'autre.

Accorder une clémence ?

Beaucoup d'adolescents de moins de 18 ans faussent leur âge en s'inscrivant sur les médias sociaux, ce qui les expose à des publicités pour adultes; boissons alcoolisées, paris sportifs, loteries ou encore à des scènes de nature violente.

Et si un jeune souhaite rétablir son âge véritable sur son compte Facebook, il s'expose à une suspension. À cela, plusieurs pensent que Facebook devrait accorder à ces derniers une clémence afin qu'ils puissent régulariser leurs comptes.